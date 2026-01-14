El parque temático de Toledo que se consolida como el destino navideño por excelencia: más de 150.000 visitantes

La Navidad ha vuelto a encontrar en Puy du Fou de Toledo uno de sus escenarios más reconocibles a nivel nacional. Más de 150.000 personas visitaron el parque temático toledano en su campaña navideña —en torno a una media de ocho mil personas diarias—, el cual también fue escenario de una de las bromas de la Gala Inocente 2025. Un balance muy positivo que consolidó la visita al parque como uno de los planes preferidos para vivir estas fechas festivas en familia. En apenas cuatro años, la propuesta navideña se ha convertido en una cita habitual para miles de visitantes que buscan una forma distinta de celebrar la Navidad.

Durante 19 jornadas, Puy du Fou transformó sus espacios en un gran escenario navideño inspirado en las tradiciones de siempre. Entre sus mayores atractivos, se encontraron su belén tradicional, considerado el Belén viviente más grande de España, y la cabalgata de los Reyes Magos; los cuales formaron parte de una ambientación pensada para recrear la Navidad de otras épocas. Una propuesta que ha logrado conectar con públicos de todas las edades.

La gran novedad de la campaña fue el estreno del espectáculo 'La Alegría de la Navidad', únicamente ofrecido en la temporada navideña. El montaje se ha convertido en el eje central de la programación, con una propuesta en escena cuidada y un mensaje que gira en torno a la unión, la esperanza y la ilusión propias de estas fechas. El espectáculo ha sido, según el parque, uno de los elementos mejor valorados por el público, reforzando el carácter emocional de la experiencia.

La llegada de los Reyes Magos, otro de los momentos más especiales de Puy du Fou en la temporada de Navidad / Puy du Fou

Y en cuanto a los protagonistas... los más pequeños volvieron a serlo. El encuentro con Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente se ha consolidado como uno de los momentos más esperados de la visita. Las escenas de niños saludando a los Reyes, con cartas en la mano y gestos de asombro, han vuelto a repetirse un año más, convirtiéndose en uno de los recuerdos más especiales para muchas familias que han pasado por el parque durante estas fechas.

El éxito de la campaña: más de 150.000 visitantes y un incremento del 40%

Los datos de asistencia avalan el éxito de esta edición. El parque temático ha recibido más de 150.000 visitantes durante la temporada navideña, lo que supone un incremento del 40% respecto al año anterior. Un crecimiento que confirma la consolidación del parque como uno de los grandes reclamos turísticos y de ocio durante la Navidad, no solo en Castilla-La Mancha, sino a nivel nacional.

Este aumento de visitas va acompañado de altos niveles de satisfacción, según los indicadores internos del parque, que reflejan una valoración positiva de la experiencia por parte del público. Así, en apenas cuatro años, Puy du Fou ha logrado posicionarse como una alternativa diferenciada dentro de la oferta navideña.