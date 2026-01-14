SEGÚN MOMO
Así mata el frío extremo en Castilla-La Mancha: casi 50 muertes en los primeros 12 días del 2026
El Instituto de Salud Carlos III detectó un incremento de fallecimientos en Castilla-La Mancha atribuibles a las bajas temperaturas, registrando un total de 48 muertes en enero
Los primeros días del mes de enero estuvieron marcados por las bajas temperaturas. Un frío polar que congeló a media España y que también llegó a Castilla-La Mancha. De hecho, en una de nuestras provincias, Guadalajara, se marcó una de las temperaturas más bajas del país: -15 grados en Molina de Aragón, lo que obligó a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) a activar la alerta roja. Y esta situación climática —habitual en esta época del año— ha tenido consecuencias directas en el número de fallecimientos.
Según el Sistema de Monitorización de Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III, se ha detectado un incremento de defunciones atribuibles a las bajas temperaturas en la región.
Los datos analizados muestran un patrón consistente con episodios de frío, donde la mortalidad —cuya media diaria que se espera es de 57 fallecimientos diarios— se eleva por encima de los valores esperados para este mes de enero. En total, se registraron 48 muertes atribuibles al frío, lo que supone 3,6 por día.
El frío golpea especialmente a las personas mayores
Este incremento concuerda con el comportamiento esperado por MoMo, que permite detectar excesos de mortalidad asociados a factores ambientales adversos. Se recomienda prestar especial atención a los grupos vulnerables, como personas mayores, con enfermedades crónicas o en situación de aislamiento, y reforzar las medidas preventivas frente al frío extremo.
Los mayores de 85 años son quienes sufren especialmente el frío extremo, con 29 fallecimientos. En los grupos de menor edad, de 45 a 64 años y de 65 a 74 años, se registran 4 personas en cada categoría. Y es que, a medida que aumenta la edad, se observa un incremento significativo: 11 personas se encuentran en el grupo de 75 a 84 años, mientras que el grupo de 85 años o más concentra a 29 personas, siendo el grupo más numeroso.
