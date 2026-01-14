Más huertos escolares en los colegios de Toledo durante este curso: la Diputación destina 25.000 euros para fomentarlo

Las escuelas de Toledo tendrán más huertos ecológicos durante este curso. Ello se puede afirmar tras la aprobación de las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones de estos huertos por parte de la Junta de Gobierno de la Diputación de Toledo.

La iniciativa está dirigida a centros educativos de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Educación Especial, públicos y concertados, y tiene como objetivo continuar con la filosofía de que los huertos sean lugares de aprendizaje para los alumnos, a la vez que se educan a través de la sostenibilidad, alimentación saludable, producción de alimentos de cercanía, productos hortícolas y el respeto al medio ambiente.

Además, desde la Diputación de Toledo, aseguran que esta iniciativa "dota a los patios y espacios escolares de una mayor biodiversidad, no solo por las plantas cultivadas, sino también por la fauna asociada a esta flora, todo ello en consonancia con el Programa Patios Vivos, otra iniciativa de la institución provincial para naturalizar los recintos y entornos escolares".

El programa se enmarca en la Red Provincial de Huertos Escolares Ecológicos, creada por la Diputación con el objetivo de fomentar el intercambio de experiencias, la cooperación entre centros educativos y el asesoramiento necesario para garantizar la eficacia de las actividades. También contribuye al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, incluyendo la seguridad alimentaria, la educación de calidad, la sostenibilidad ambiental y la lucha contra el cambio climático.

"Una herramienta educativa y social para los alumnos de Toledo"

La diputada de Medio Ambiente, Agricultura y Ganadería, Marina García, ha destacado "la importancia de esta iniciativa como herramienta educativa y social, subrayando que la Diputación busca garantizar que los recursos y oportunidades lleguen al mayor número de alumnos posible, fomentando una conciencia ecológica desde edades tempranas y promoviendo hábitos responsables".

Por todo ello, para este curso escolar la Diputación de Toledo destina una partida de 25.000 euros para apoyar la creación de nuevos huertos y el mantenimiento de los ya plantados, así como para la adquisición de materiales necesarios.