Un Toledo de récord en la primera vuelta: invicto, con solo ocho goles en contra... y ya es el segundo 'mejor equipo' de España

Desde inicios de temporada el objetivo era claro: "Queremos ascender". Estas eran las concisas y contundentes palabras tanto del entrenador, plantilla, como directiva del Toledo. Ahora, con la primera vuelta acabada, este objetivo sigue estando todavía lejos, pero empieza a coger forma visto el rendimiento del club.

Tras 17 partidos jugados, el conjunto dirigido por Borja Bardera ha cosechado 11 victorias, 6 empates y 0 derrotas, con 31 goles a favor y solo 8 en contra: todo ello para sumar 39 puntos que le colocan como líder en solitario del grupo 18 de Tercera Federación. Le persigue el Tarancón, segundo clasificado, con 37 puntos.

El Toledo sigue siendo el segundo 'mejor equipo' de España

Esa es la realidad si miramos los datos de todos los equipos desde Tercera Federación hasta Primera División. En total hay 496 equipos y solo un 1 % de ellos no ha perdido hasta ahora (son cinco en total, todos ellos de Tercera Federación). En efecto, ahí está incluido el conjunto toledano. De entre los cinco que no han perdido, los verdiblancos son los segundos con más puntos, lo que le colocaría como el segundo mejor dentro de los invictos. Así quedaría la clasificación:

Llanera , 45 puntos con 17 partidos jugados (14 victorias, 3 empates)

, 45 puntos con 17 partidos jugados (14 victorias, 3 empates) Toledo , 39 puntos en 17 encuentros (11V, 6E)

, 39 puntos en 17 encuentros (11V, 6E) Compostela , 38 puntos en 16 partidos (11V, 5E)

, 38 puntos en 16 partidos (11V, 5E) Logroñés B , 37 puntos en 17 partidos (10V, 7E)

, 37 puntos en 17 partidos (10V, 7E) Cuarte, 37 puntos tras 17 encuentros (10V, 7E)

Pero a pesar de la primera vuelta de récord que ha completado el club, necesita igualarla como mínimo en esta segunda parte de la temporada para lograr el ascenso directo, ya que su máximo perseguidor, el Tarancón, se encuentra a solo dos puntos. Precisamente al Tarancón se enfrentará este domingo a las 12:00 en el Salto del Caballo en el que promete ser un partido decisivo para el devenir de la temporada.

Por ello, desde el club han lanzado una promoción de entradas para que el estadio esté a rebosar.