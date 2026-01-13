¿Los Simpson en Toledo? El original vídeo que se ha hecho viral en la ciudad castellanomanchega

Los personajes de Los Simpson, la mítica serie creada por Matt Groening en 1989, tienen su hogar original en Springfield, aunque circula por redes sociales que también se dejaron ver por Toledo durante la gran nevada de Filomena, allá por 2021.

Filomena fue una borrasca que sacudió a gran parte del país y que dejó imágenes inéditas en ciudades no tan acostumbradas a ello, como Madrid. Ello hizo que estas ciudades se vieran obligadas a suspender su actividad normal y provocó que miles y miles de vecinos saltaran a la calle para jugar con familiares o amigos.

El vídeo de Los Simpson en Toledo, en realidad, no es más que una recreación virtual de los personajes de la seria estadounidense en la ciudad, pero que recuerda lo que se vivió en la capital de Castilla-La Mancha hace unos años.

Obra de un usuario en una red social, los seres animados se dejan ver en la estación de tren, en el Casco Histórico, en sus empinadas cuestas, Alcázar... e incluso hacen muñecos de nieve por toda la ciudad. "El vídeo es una reinterpretación visual y cultural hecha desde la creatividad y el recuerdo colectivo, mezclando humor, memoria y tecnología", explica el autor.

Un vídeo que ha capturado las risas de los usuarios toledanos, que han visto por varios minutos a su ciudad en la gran pantalla.

¿Volverá a nevar en Toledo este año?

Ya nevó a principios de año en la ciudad y no se descarta que vuelva a hacerlo, ya que durante los próximos días se esperan mínimas de hasta -1º centígrado. Quién sabe si volveremos a ver a Los Simpson próximamente recorriendo las calles de la ciudad toledana.