REDES SOCIALES
¿Los Simpson en Toledo? El original vídeo que se ha hecho viral en la ciudad castellanomanchega
Los dibujos animados de la serie norteamericana son tendencia en la ciudad
Juan Luis Martín
Los personajes de Los Simpson, la mítica serie creada por Matt Groening en 1989, tienen su hogar original en Springfield, aunque circula por redes sociales que también se dejaron ver por Toledo durante la gran nevada de Filomena, allá por 2021.
Filomena fue una borrasca que sacudió a gran parte del país y que dejó imágenes inéditas en ciudades no tan acostumbradas a ello, como Madrid. Ello hizo que estas ciudades se vieran obligadas a suspender su actividad normal y provocó que miles y miles de vecinos saltaran a la calle para jugar con familiares o amigos.
El vídeo de Los Simpson en Toledo, en realidad, no es más que una recreación virtual de los personajes de la seria estadounidense en la ciudad, pero que recuerda lo que se vivió en la capital de Castilla-La Mancha hace unos años.
Obra de un usuario en una red social, los seres animados se dejan ver en la estación de tren, en el Casco Histórico, en sus empinadas cuestas, Alcázar... e incluso hacen muñecos de nieve por toda la ciudad. "El vídeo es una reinterpretación visual y cultural hecha desde la creatividad y el recuerdo colectivo, mezclando humor, memoria y tecnología", explica el autor.
Un vídeo que ha capturado las risas de los usuarios toledanos, que han visto por varios minutos a su ciudad en la gran pantalla.
¿Volverá a nevar en Toledo este año?
Ya nevó a principios de año en la ciudad y no se descarta que vuelva a hacerlo, ya que durante los próximos días se esperan mínimas de hasta -1º centígrado. Quién sabe si volveremos a ver a Los Simpson próximamente recorriendo las calles de la ciudad toledana.
- La primera catedral gótica de España está tan solo a una hora de Madrid: sus obras empezaron en el 1170 y se prolongaron durante siglos
- La pizarra de Xabi Alonso marca el camino a un Real Madrid aún por construir y asegura su continuidad al frente del banquillo
- Escepticismo entre los vecinos ante el inicio de las obras de la Operación Campamento: 'Por 200.000 euros, también es imposible comprar una vivienda
- Quién es Noemí Navarro, la influencer alcalaína que está detrás del lanzamiento de la primera Barbie con autismo
- Almeida advierte al Gobierno: 'Sin el Ayuntamiento de Madrid no va a poder mover un solo ladrillo en Campamento
- Xabi Alonso se harta de Florentino y Arbeloa le sustituye en el Real Madrid
- Del dardo de RickyEdit a los cánticos contra Sánchez: esto es todo lo que ha pasado en los polémicos Army Awards 2026 celebrados en Madrid
- El nuevo esplendor del Palacio de los Duques de Osuna, la joya de la Ilustración madrileña que reabrirá sus puertas el próximo año