Publicado el listado provisional de admitidos y excluidos para las viviendas del Corral de Don Diego (Toledo)

La Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Toledo (EMSVT) ha hecho públicos hoy los listados provisionales de admitidos y excluidos correspondientes al procedimiento de adjudicación de cinco viviendas en régimen de alquiler temporal situadas en el Corral de Don Diego, en el Casco Histórico de Toledo.

Los listados pueden consultarse en la página web de la EMSVT, así como en los tablones de anuncios de la propia Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Toledo y del Ayuntamiento de Toledo.

123 solicitudes admitidas provisionalmente de 199 que se presentaron: el 61,8 %

En total, se han presentado 199 solicitudes, de las cuales 123 han sido admitidas provisionalmente, mientras que 76 han sido excluidas de manera provisional y pasan ahora a un periodo de subsanación de errores. Las personas solicitantes excluidas disponen de un plazo de diez días hábiles para presentar alegaciones y/o subsanar omisiones, desde el 13 hasta el 22 de enero de 2026.

Las alegaciones o subsanaciones deberán presentarse mediante escrito dirigido a la EMSVT, bien por correo electrónico a la dirección msvtoledo@emsvtoledo.es, adjuntando fotocopia del DNI o NIE, o de forma presencial en las oficinas de la EMSVT, en horario de 09:00 a 14:00 horas. En ambos casos deberá indicarse en el asunto “Alegaciones/Subsanaciones” junto con el DNI o NIE del solicitante. En los listados provisionales de excluidos se especifican los motivos de exclusión.

Una vez finalizada y resuelta la fase de alegaciones y subsanaciones, la EMSVT publicará los listados definitivos de admitidos y excluidos, diferenciados por tipologías de vivienda. En dichos listados se indicará también el número asignado a cada admitido para el sorteo, así como la fecha, hora y lugar de celebración, que se llevará a cabo ante notario.