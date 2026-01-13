REFORMAS PARA MEJORAR
La Librería Hojablanca, del Casco Histórico de Toledo, echa el cierre... pero solo durante un mes
Los dueños de la histórica tienda han explicado en sus redes sociales los motivos del cierre, que ha sorprendido a los toledanos
Desde 1989, la Librería Hojablanca, ubicada en pleno Casco Histórico de Toledo, ha sido un punto de encuentro ideal para todos los amantes de la historia, cultura o, simplemente, para aquellos que necesitaban comprar un libro. Es denominado por sus propios dueños, Elvira y Víctor, como "un refugio literario".
Es uno de los pocos negocios 'de toda la vida' que se siguen manteniendo hoy en el centro de la ciudad, y se seguirá conservando para beneficio y alegría de todos los toledanos y aficionados a la lectura. Como han anunciado en sus redes sociales ahora se ven obligados a cerrar sus puertas hasta mediados de febrero... pero es simplemente por un tema de reformas, por adaptar el local a las necesidades actuales. "Hojablanca cierra... para volver mejor", afirman.
Pero durante este mes no estarán cerrados del todo, ya que han habilitado un punto de recogida de pedidos en su acceso del Callejón del Codo. De esta manera facilitan el servicio a los clientes, para que puedan seguir adquiriendo lo que deseen a través de la plataforma web. Los plazos finales dependerán del tiempo de ejecuación de las obras, y actualmente indican que "estamos reorganizando, moviendo libros, llenando cajas y cuidando cada detalle para mejorar la librería y hacerla más vuestra todavía".
La reforma estará enfocada sobre todo en los accesos y en renovar la imagen del local. "Gracias por la paciencia, el cariño y el apoyo siempre. Los libros siguen circulando y nosotros seguimos aquí", han concluido en su mensaje en redes.
