Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Xabi AlonsoÁlvaro ArbeloaJulio IglesiasOperación CampamentoHoteles cinco estrellasFinanciación autonómicaArmy AwardsCatedral de Ávila
instagramlinkedin

REFORMAS PARA MEJORAR

La Librería Hojablanca, del Casco Histórico de Toledo, echa el cierre... pero solo durante un mes

Los dueños de la histórica tienda han explicado en sus redes sociales los motivos del cierre, que ha sorprendido a los toledanos

Interior de la histórica librería... que ahora se verá modificado

Interior de la histórica librería... que ahora se verá modificado / Hojablanca

Juan Luis Martín

Juan Luis Martín

Desde 1989, la Librería Hojablanca, ubicada en pleno Casco Histórico de Toledo, ha sido un punto de encuentro ideal para todos los amantes de la historia, cultura o, simplemente, para aquellos que necesitaban comprar un libro. Es denominado por sus propios dueños, Elvira y Víctor, como "un refugio literario".

Es uno de los pocos negocios 'de toda la vida' que se siguen manteniendo hoy en el centro de la ciudad, y se seguirá conservando para beneficio y alegría de todos los toledanos y aficionados a la lectura. Como han anunciado en sus redes sociales ahora se ven obligados a cerrar sus puertas hasta mediados de febrero... pero es simplemente por un tema de reformas, por adaptar el local a las necesidades actuales. "Hojablanca cierra... para volver mejor", afirman.

Pero durante este mes no estarán cerrados del todo, ya que han habilitado un punto de recogida de pedidos en su acceso del Callejón del Codo. De esta manera facilitan el servicio a los clientes, para que puedan seguir adquiriendo lo que deseen a través de la plataforma web. Los plazos finales dependerán del tiempo de ejecuación de las obras, y actualmente indican que "estamos reorganizando, moviendo libros, llenando cajas y cuidando cada detalle para mejorar la librería y hacerla más vuestra todavía".

Noticias relacionadas y más

La reforma estará enfocada sobre todo en los accesos y en renovar la imagen del local. "Gracias por la paciencia, el cariño y el apoyo siempre. Los libros siguen circulando y nosotros seguimos aquí", han concluido en su mensaje en redes.

TEMAS

  1. La primera catedral gótica de España está tan solo a una hora de Madrid: sus obras empezaron en el 1170 y se prolongaron durante siglos
  2. La pizarra de Xabi Alonso marca el camino a un Real Madrid aún por construir y asegura su continuidad al frente del banquillo
  3. Escepticismo entre los vecinos ante el inicio de las obras de la Operación Campamento: 'Por 200.000 euros, también es imposible comprar una vivienda
  4. Quién es Noemí Navarro, la influencer alcalaína que está detrás del lanzamiento de la primera Barbie con autismo
  5. Almeida advierte al Gobierno: 'Sin el Ayuntamiento de Madrid no va a poder mover un solo ladrillo en Campamento
  6. Xabi Alonso se harta de Florentino y Arbeloa le sustituye en el Real Madrid
  7. De la A-5 a la nueva estación de la L10 y zonas verdes para coser el suroeste de Madrid: los proyectos vinculados a la Operación Campamento
  8. Del dardo de RickyEdit a los cánticos contra Sánchez: esto es todo lo que ha pasado en los polémicos Army Awards 2026 celebrados en Madrid

La Librería Hojablanca, del Casco Histórico de Toledo, echa el cierre... pero solo durante un mes

La Librería Hojablanca, del Casco Histórico de Toledo, echa el cierre... pero solo durante un mes

Almeida califica de “tomadura de pelo” las medidas de vivienda anunciadas por Sánchez

Almeida califica de “tomadura de pelo” las medidas de vivienda anunciadas por Sánchez

Arbeloa revela cómo fue su charla con Xabi Alonso tras tomar su relevo: “Me deseó lo mejor”

Arbeloa revela cómo fue su charla con Xabi Alonso tras tomar su relevo: “Me deseó lo mejor”

Fuenlabrada supera los 100 euros por persona en servicios sociales, a la cabeza en la región

Fuenlabrada supera los 100 euros por persona en servicios sociales, a la cabeza en la región

Un juzgado de Madrid abre diligencias para investigar la explosión de gas que dejó una fallecida y nueve heridos en Carabanchel

Un juzgado de Madrid abre diligencias para investigar la explosión de gas que dejó una fallecida y nueve heridos en Carabanchel

Fiscales de Corea del Sur piden la pena de muerte para el expresidente Yoon Suk Yeol por la ley marcial

Fiscales de Corea del Sur piden la pena de muerte para el expresidente Yoon Suk Yeol por la ley marcial