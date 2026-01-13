El damasquinado de Toledo, declarado Bien de Interés Cultural tras un año de espera

Tras un año de iniciar su tramitación, y mucho por parte de la Fundación Damasquinado de Toledo, está previsto que el Gobierno de Castilla-La Mancha de un importante paso en la protección de esta artesanía toledana, convirtiéndola en Bien de Interés Cultural. Una necesidad que vienen demandándola desde hace años los artesanos toledanos a causa de la irrupción del damasquinado de máquina, el cual es mucho más barato y ocupa el 70% de las vitrinas de las tiendas frente al 30% artesanal.

Sin embargo, tanto los damasquinadores como Luis Peñalver, miembro fundador de la Fundación Damasquinado de Toledo, coinciden en que no están en contra del damasquinado industrial, pero sí que piden la certificación de la autenticidad del damasquinado artesanal.

Piezas de damasquinado en una tienda del Casco Histórico de Toledo / María Saiz

Esta declaración por parte de la Junta como Bien de Interés Cultural en su categoría de Bien Inmaterial dará la protección que esta artesanía necesita. Además, coincide con la puesta en marcha de unos cursos de Formación Profesional en la Escuela de Artes de Toledo, previsto que arranquen el próximo 26 de enero.

¿Qué supone que el damasquinado sea declarado Bien de Interés Cultural?

"Este reconocimiento no solo protegerá la técnica, sino que también incentivará su práctica y promoción", aseguraron damasquinadores de la capital toledana a este periódico. Sin embargo, esta declaración es solo el primer paso. "Lograr el sello europeo de una Indicación Geográfica Protegida (IGP), y la necesidad de que la administración obligue a los comerciantes a que etiquete las piezas, de manera que no haya confusión entre los productos elaborados artesanalmente y los realizados de manera industrial", son los siguientes objetivos para la Fundación Damasquinado de Toledo.

Sin embargo, el organismo mira más allá, aspirar a un reconocimiento aún mayor: el de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Lo que "podría concienciar a las autoridades de la necesidad de un Museo del Damasquinado en la ciudad de Toledo", añade Luis Peñalver.

El declive del damasquinado comenzó en los años 70, cuando la industrialización del oficio y la crisis del petróleo provocaron una caída brutal de la demanda del producto artesanal. Muchos talleres tuvieron que cerrar y parte de estos damasquinadores tuvieron que buscarse un futuro laboral. Varias décadas de decadencia que, junto a los estragos causados en los comercios a causa de la COVID-19, han hecho que la transmisión del oficio de maestro a aprendiz se haya perdido.

José Antonio y Marcos Esteban en su taller en el número 3 de la calle Barrio Rey / María Saiz

Con esta declaración, se da el primer paso para levantar esta técnica artesanal. En cuanto a qué significa esta declaración para el comercio actual, no obligará a los comerciantes a usar un etiquetado distintivo; es decir, no será obligatorio una etiqueta donde se distinga lo artesanal de lo industrial, ya que dependerá de Industria. Además, la fundación confía en el apoyo de la sociedad, quien "tiene un papel fundamental en esta protección, como por ejemplo distinguiendo lo artesanal de la imitación, informándose del proceso de elaboración o valorando el trabajo del artesano".