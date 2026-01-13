SANIDAD
Caos en Urgencias del Hospital de Toledo: pacientes acumulan más de 48 horas de espera para ser ingresados
Desde CSIF denuncian la situación que se está viviendo en el hospital, que ha afectado ya directamente en esta última jornada a cerca de un centenar de pacientes
El Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Toledo (HUT) sufre una verdadera situación de colapso, y durante este martes ha tenido a 74 pacientes a la espera de ingreso. Así lo asegura la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).
Desde esta institución lamentan que "esta situación se repite de forma frecuente. El pasado 15 de diciembre se alcanzaron 82 pacientes de ingreso hospitalario, y sumado a lo de este martes demuestra la falta estructural de recursos en el HUT".
Por otro lado, Miguel Ángel González, médico de este Servicio de Urgencias y delegado de CSIF Sanidad Toledo, ha aclarado que "la saturación asistencial no se debe únicamente a virus respiratorios, lo que explicaría picos puntuales, sino que acuden muchos pacientes pluripatológicos de edad avanzada. Lo que pasa es que la Gerencia se dedica a poner 'parches' cuando la realidad es que faltan camas, falta personal y además falta espacio en las propias Urgencias".
Pacientes acumulan más de 24 horas esperando una cama hospitalaria
Desde el centro sindical aseguran que hay diversos pacientes que llevan más de 24 horas esperando una cama, y no solo eso: tres pacientes llevarían 48 horas en Urgencias sin ser ingresados, lo que incumpliría el Decreto 45/2019, que indica que las personas atendidas en un servicio de urgencias que precisen ingreso hospitalario tienen derecho a ocupar una cama en un tiempo máximo de doce horas siguientes a la solicitud administrativa de ingreso.
"Es muy duro para los profesionales llevar a cabo nuestra labor en estas condiciones, además de la ingente sobrecarga también sufrimos por lo que padecen los pacientes y sus familiares, que tienen que esperar horas y horas de pie o sentados en el suelo, las condiciones no son propias de lo que debe ser un centro hospitalario. Son pacientes que no deberían estar en un pasillo mientras los trabajadores intentamos sostener lo insostenible", ha explicado Miguel Ángel González.
Además, desde CSIF aluden a la saturación constante que sufre la Atención Primaria, también incapaz de hacer frente a la demanda asistencial.
