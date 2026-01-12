Los vecinos de Toledo se vuelcan con la churrería Catalino tras su cierre provisional: "No sabíamos que teníamos tanto cariño"

El cierre provisional de la churrería Catalino no ha pasado desapercibido por los vecinos de Toledo. Con motivo de las obras en el parque de la Vega, la churrería regentada por José —al igual que el resto de los negocios del parque— se han visto obligados a echar la persiana durante un tiempo, previsto para junio de 2026. Un vacío difícil de ignorar para muchos toledanos que, desde hace décadas, han tenido este establecimiento como un punto habitual de encuentro por las mañanas.

El pasado 6 de enero la churrería Catalino se despedía del parque de la Vega y de sus vecinos, quienes no han parado de mandar mensajes de apoyo: "todos se han volcado con nosotros", relata José, uno de los propietarios del quiosco, a El Periódico de España. Desde la semana pasada están llevando a cabo su traslado a la Fábrica de Harinas —ubicado en la calle de los Reyes Católicos, 5—, donde aún se encuentran "a medias": "faltan instalaciones básicas como la luz", señala. Desde este punto es donde José, junto con otro de sus trabajadores del quiosco, mantienen su línea de negocio de reparto a diferentes establecimientos de la capital. "Estoy yo con otro de mis empleados, mientras que en el quiosco del parque de la Vega éramos en total nueve". Por el momento, este servicio de reparto es el que continua abierto, mientras que el negocio permanece cerrado al público en general.

La churrería podría tener una reubicación provisional en el barrio de Santa Teresa

No obstante, el Ayuntamiento de Toledo también ha planteado una alternativa: el traslado del quisco al barrio de Santa Teresa mientras se realicen las obras en el parque de la Vega. Una posibilidad que el propietario valora y que todavía está pendiente de concretar: "Tengo que ir al ayuntamiento para conocer los detalles, ver cuál sería el establecimiento y ver cómo sería el trámite".

Más allá de la incertidumbre sobre el futuro del negocio, lo que ha sorprendido a los propietarios en estos primeros días ha sido la respuesta de los vecinos. Tras el cierre, han sido muchos los clientes habituales los que han mostrado su apoyo. "Es muy bonito, no sabíamos que teníamos tanto cariño. La gente se ha volcado con nosotros y mi teléfono no para de sonar", confiesa José.

Este afecto recibido confirma el papel que la churrería Catalino ha desempeñado durante décadas en la vida social de la ciudad como punto de encuentro y ligado a la rutina diaria de innumerables vecinos y figuras relevantes de la capital, como José Bono, expresidente de Castilla-La Mancha y exministro de Defensa

Por el momento, el regreso al parque no tiene fecha, y su futuro inmediato pasa por resolver cuestiones técnicas y administrativas. Mientras tanto, José y su equipo continúan trabajando para volver a la normalidad del negocio cuanto antes y agradecidos por todas las muestras de apoyo recibidas. Y, pese a que las puertas de la churrería se mantienen cerradas en el parque de la Vega, su historia en Toledo permanece viva.