¿Dónde viven los castellanomanchegos más felices? Está cerca de Madrid y tiene 282 días de sol al año

Los castellanomanchegos más felices están en Toledo. Así lo dictamina el Spain Happy Index 2025 (Índice de felicidad español 2025), que es elaborado por la proptech Sonneil Homes, y que se puede consultar desde este enlace.

¿En qué se basa la puntuación que recibe cada ciudad y municipio? Tienen en cuenta los siguientes criterios:

Clima (días de sol, temperatura...).

(días de sol, temperatura...). Entornos naturales , como la cercanía con la playa.

, como la cercanía con la playa. Infraestructuras disponibles y su proximidad (colegios, hospitales y aeropuertos).

En el caso de la ciudad de Toledo, según este estudio sus vecinos son felices un 77,94 sobre 100, lo que le coloca como la ciudad más feliz de la región:

Toledo, 77,94/100 .

. Ciudad Real, 65,92/100 .

. Albacete, 56,23/100 .

. Cuenca, 51,73/100.

¿Qué hace a los toledanos ser más felices que el resto de ciudadanos de Castilla-La Mancha? Los criterios del estudio se basan en lo siguiente: un gran aeropuerto a solo una hora (Madrid-Barajas), siete hospitales en la ciudad, una escuela internacional (International School San Patricio Toledo), 282 días de sol al año, 55 días de lluvia y una temperatura media anual de 17 grados centígrados... ¡Como para no ser feliz! Y, aunque no esté incluido en los criterios del estudio, el Casco Histórico de la ciudad toledana también ayuda. Seguro.

El CEO de la compañía que ha elaborado el informe, Alfredo Millá, ha explicado que su intención era la de "ayudar a sus clientes cuando tenían que elegir una zona donde mudarse". Y es útil, desde luego.

Estas son las ciudades más felices e infelices de España

La ciudad donde más sonríen sus vecinos es Málaga, con una altísima puntuación de 91,36 sobre 100. Y qué decir que no se sepa a estas alturas de la Costa del Sol. Playa, aeropuerto propio y un clima que es la envidia de ingleses, alemanes... y medio mundo. Además de 10 escuelas, 22 hospitales, y 310 días de sol al año.

En el lado opuesto está el municipio de Tragacete (Cuenca), una pequeña localidad de apenas 61 km² y 263 habitantes. Según el informe el índice de felicidad de sus vecinos es de 45,2 sobre 100. ¿Los motivos? Aeropuerto a tres horas (Zaragoza), 52 días de lluvia al año, temperatura media de 13 grados centígrados y sobre todo su escasa población, lo cual tienen muy en cuenta para realizar el estudio.