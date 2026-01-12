Un hombre de 70 años fallece en Villacañas (Toledo) tras ser atropellado por un camión

Un hombre de 70 años ha fallecido en la mañana de este lunes tras sufrir un atropello por un camión tras bajarse de su vehículo en la carretera CM-410, en el municipio de Villacañas (Toledo).

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112, el siniestro habría tenido lugar a las 07:43 horas, en el kilómetro 84 del tramo anteriormente mencionado.

Los propios servicios de emergencias han señalado que habría tenido lugar una pequeña colisión entre varios coches, uno de ellos es el que conducía la víctima, que, al bajarse de su turismo, sufrió el fatal atropello por el camión.

Tras el suceso, se desplazaron hasta la ubicación de los hechos un médico de urgencias, una UVI y una ambulancia de soporte vital básico, que nada pudieron hacer por su vida.