La Catedral Primada de Toledo recibirá el máximo reconocimiento: Medalla de Oro de la Ciudad

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Toledo ha aprobado el expediente de Honores y Distinciones de la Ciudad correspondiente al año 2026, que serán entregados con motivo de la celebración del Día de San Ildefonso, patrón de la ciudad, el próximo 23 de enero en el Centro Cultural San Marcos.

La Catedral Primada recibirá el principal reconocimiento: Medalla de Oro de la Ciudad

La Santa Iglesia Catedral Primada de Toledo se llevará el máximo reconocimiento, con la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad, coincidiendo con la conmemoración del VIII Centenario del inicio de la construcción de la catedral gótica (1226–2026). Con este galardón, el consistorio toledano reconoce a la Catedral como símbolo universal de la ciudad, eje vertebrador de su identidad histórica, artística y cultural, y referente patrimonial de primer orden a nivel europeo e internacional.

Junto a la Medalla de la Ciudad, el expediente de Honores y Distinciones 2026 contempla los siguientes reconocimientos:

Como Hijos Predilectos se concede la distinción a María de los Ángeles Martínez Hurtado, presidenta de la Cámara de Comercio de Toledo, por su trayectoria de liderazgo institucional y su contribución al desarrollo económico y empresarial de la ciudad; y a Luis Alfredo Béjar Sacristán, a título póstumo, escritor, profesor y político, por una vida dedicada a la docencia, la cultura y el compromiso cívico con Toledo.

En cuanto a los Hijos Adoptivos, se ha aprobado la concesión del reconocimiento a Mariano García Ruipérez, archivero municipal de Toledo entre 1991 y 2025, por más de tres décadas de servicio público dedicadas a la conservación y difusión de la memoria documental de la ciudad; y a Álvaro Nodal Guerreiro, médico pediatra, en reconocimiento a su labor profesional y humana al servicio de la salud infantil de generaciones de familias toledanas.

En cuanto a la distinción de Concejales Honorarias, se acuerda otorgar el reconocimiento a las primeras mujeres concejales de la corporación democrática de 1979, como homenaje a su papel pionero en la representación municipal y en la consolidación de la democracia local. Se trata de María Mercedes Teresa Fernández Díaz; Concepción Partearroyo Vallano, a título póstumo; y María Isabel Buendía Cruz.

Por otro lado, serán galardonados como Ciudadanos Honorarios, Pepe Castro, fotógrafo y cineasta, por su trayectoria creativa y su proyección cultural nacional e internacional; y Veintiuno, grupo musical originario de Toledo, como embajadores de la cultura contemporánea y del talento creativo de la ciudad.

Por último, la dedicación de espacios públicos será para el Colegio Oficial de Enfermería de Toledo, mediante la denominación de una rotonda en el entorno de los ríos Guadiana y Estenilla, en reconocimiento a su histórica contribución al sistema de cuidados y a la salud pública; y a Antonio Casado Poyales, historiador, a título póstumo, con la dedicación de la Biblioteca de Buenavista, como homenaje a su labor en la investigación, la gestión bibliotecaria y la difusión del conocimiento.