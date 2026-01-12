1,2 °C más cálido que la media
2025 rompe los termómetros de Toledo: segundo año más cálido según el registro de la AEMET
Según los datos publicados por la AEMET, 2025 fue 1,2 grados más cálido que la media en la región y el cuarto año más caluroso de Castilla-La Mancha
El año 2025 será recordado en Toledo, sobre todo, por el calor. Los datos publicados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) confirman que el pasado año fue el segundo más cálido registrado en la provincia desde que existen mediciones sistemáticas, que comenzaron en 1961.
En el conjunto de Castilla - La Mancha, 2025 se ha cerrado como el cuarto año más cálido de la serie histórica, por detrás de 2022, 2023 y 2024. Sin embargo, en la provincia toledana el impacto ha sido mayor, consolidándose como uno de los años más extremos desde el punto de vista térmico.
Un año con temperaturas persistentemente altas con el mes de junio más cálido
La anomalía térmica ha sido una constante a lo largo de los doce meses. Según la AEMET, en 2025 la temperatura media se quedó en 15,3 grados, lo que supone 1,2 grados más cálido que la media en la región, una desviación significativa que explica la sucesión de episodios de calor fuera de lo habitual: con un promedio de las temperaturas máximas que subieron hasta los 21,7 °C y una media de las mínimas de 8,9 °C.
Uno de los momentos más destacados se produjo en junio, que cerró como el mes de junio más cálido registrado en Toledo desde 1982. La temperatura media alcanzó los 27,8 ºC, superando el anterior récord de junio de 2017, que se situaba en 27,2 °C. Este dato convirtió el inicio del verano en un anticipo de un periodo estival especialmente intenso. De hecho, el pasado verano se ha convertido en el segundo más cálido de Castilla-La Mancha.
Mientras que en agosto, el día 7, se registró la temperatura más alta de la provincia en la estación de la AEMET de Toledo: con 42,2 grados; una cifra que refleja la dureza de los episodios de calor extremo vividos durante los meses centrales.
Un otoño sin alivio térmico
Lejos de suavizarse, las temperaturas siguieron siendo elevadas durante el otoño. Noviembre dejó uno de los datos más llamativos del año en la provincia: el día 12 se alcanzaron 26,2 °C, la temperatura más alta registrada en Toledo en un mes de noviembre, superando en seis décimas el anterior récord de 1989.
Mientras que diciembre ha sido catalogado por la AEMET como "muy cálido" en la provincia, con una temperatura media de 11,2 °C, mientras que en el conjunto de Castilla-La Mancha el mes se calificó como “cálido”. Entre los valores destacados del mes figura la temperatura mínima más alta, registrada el 6 de diciembre en Talavera de la Reina, donde los termómetros no bajaron de los 12 °C, un dato muy poco habitual para esas fechas.
En lo que respecta a las precipitaciones, el balance del año en la provincia fue "húmedo", con una primavera lluviosa —especialmente el mes de marzo—. De hecho, la estación de Oropesa (Toledo) fue una de las de la autonomía donde más precipitaciones se acumularon durante el año, con 764,4 l/m². Sin embargo, en el cómputo general del curso, las precipitaciones estuvieron dentro de los valores normales. En total fueron 495,5 litros por metro cuadrado.
38.319 rayos caídos en 2025 en Castilla - La Mancha
Dentro de los informes publicados por la AEMET, la agencia registró un total de 38.319 rayos caídos por toda Castilla - La Mancha. El día con mayor actividad tormentosa fue el 2 de mayo, cuando se registraron un total de 3.158 rayos en toda la región.
Mientras que en Toledo, la AEMET destaca la actividad del mes de junio, cuando se registraron un total de 2.094 rayos caídos en la provincia.
- La primera catedral gótica de España está tan solo a una hora de Madrid: sus obras empezaron en el 1170 y se prolongaron durante siglos
- El puente que todos los castellanomanchegos esperan ansiosos: hasta cinco días de vacaciones
- El nuevo esplendor del Palacio de los Duques de Osuna, la joya de la Ilustración madrileña que reabrirá sus puertas el próximo año
- Viajar desde Madrid por 15 euros ya es posible: Renfe lanza sus billetes con descuento para visitar Barcelona, Zaragoza o Málaga
- La pizarra de Xabi Alonso marca el camino a un Real Madrid aún por construir y asegura su continuidad al frente del banquillo
- Un hombre de 42 años, grave tras una agresión en José Abascal: intubado y trasladado al Hospital Clínico
- La guerra política que está librándose en los templos culturales de Madrid: ¿qué pasará con la Casa Árabe y el Círculo de Bellas Artes?
- Así sería el Metro de Madrid si se ampliara 'a lo grande': el mapa viral que imagina nuevas líneas para 2026