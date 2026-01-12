11 días sin cobertura: vecinos de este pueblo de Toledo sufren de nuevo esta incidencia tras un robo en una torre de telefonía

Hasta 11 días han estado sin cobertura varios vecinos del pueblo de La Guardia, ubicado a unos 40 minutos de Toledo. Un robo en una torre de telefonía de Orange el pasado 1 de enero dejó sin cobertura a numerosos residentes de municipios como El Romeral, Tembleque o La Guardia usuarios de esta compañía. Mientras que en los dos primeros pueblos este problema se solucionó al poco tiempo, La Guardia ha tenido que aguantar casi dos semanas a que se comenzara a restablecer la cobertura para los vecinos afectados.

Ante la falta de respuesta, el propio ayuntamiento de La Guardia remitió el 5 de enero una carta formal a Orange "exigiendo una solución inmediata ante la falta de cobertura telefónica en el municipio", tal y como informó el consistorio a través de un comunicado en sus redes sociales. Una incidencia que no es un hecho aislado, ya que se ha repetido en otras ocasiones.

El problema ha afectado exclusivamente a clientes de Orange, mientras que otras compañías mantenían su servicio operativo. Los afectados se vieron obligados a prescindir completamente de las comunicaciones móviles. La situación generó una notable preocupación entre los vecinos, quienes no podían comunicarse con sus seres queridos o resolver gestiones cotidianas que dependen en gran medida del teléfono móvil. Tal y como demanda el ayuntamiento, "la telefonía es un servicio esencial, especialmente para citas médicas urgentes y situaciones importantes de los vecinos".

Una incidencia repetida en el pueblo

No es la primera vez que se produce una situación similar. En octubre del año pasado, La Guardia ya sufrió un episodio de falta de cobertura que se prolongó durante 12 días, lo que ha incrementado el malestar vecinal. Desde el municipio se ha trasladado la queja a la compañía responsable, reclamando una respuesta más rápida y soluciones duraderas que eviten que episodios como este se repitan.

Finalmente, tras once días de espera, durante el día de ayer comenzaron a recuperar el servicio de telefonía. Sin embargo, el Ayuntamiento de La Guardia reclama una solución definitiva a este problema, así como una explicación de las causas de esta incidencia y las medidas que se deben adoptar para evitar que vuelve a producirse en el futuro.