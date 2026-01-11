¿Quién fue Esteban Illán? Historia del personaje que da nombre a una calle de Toledo

Fundador del linaje mozárabe del que proceden posteriormente los Álvarez de Toledo, Esteban Illán pasó a la historia principalmente por su actuación con relación al rey Alfonso VIII, si bien su historia comenzó años antes. Su padre, D. Illán Pétrez (o Pérez) figura como alcalde de la ciudad hacia 1161 según las crónicas.

En esas mismas crónicas están documentadas actuaciones de Esteban Illán como repoblador de Campo Rey en 1146 y como testigo de una donación paterna al Cabildo toledano en 1163. Su entrada a la historia del reino se produjo durante la minoría de edad del rey Alfonso VIII, en la que se enfrentaron dos facciones de la nobleza castellana, los Lara y los Castro.

Un estratega en nombre del Rey

Esteban Illán, partidario de los Lara según las crónicas, organizó una estrategia para entregarles la ciudad. En ese momento, Toledo estaba en manos de Fernando Rodríguez de Castro, quien la había ocupado con tropas leonesas.

Gracias a su plan logró que el tutor real, Nuño Pérez de Lara, trasladara a Toledo al Rey niño (Alfonso VIII) en 1166, ocultándolo en la iglesia de San Román. Tras su llegada logró que los toledanos se sublevaran en nombre del Rey, con lo que consiguió recuperar la ciudad para el infante.

Iglesia de San Román de Toledo / Portal Cultura. Gobierno Castilla-La Mancha

Las crónicas de la época magnifican el hecho, relatando la legendaria proclamación del Rey, quien tenía once años en ese momento. Su nombramiento como legítimo rey estuvo a cargo del mismo Esteban Illán en la torre de San Román. Famoso es su grito de "Toledo, Toledo, Toledo por el rey Alfonso VIII", frase utilizada posteriormente para proclamar a no pocos reyes.

Siguió los pasos de su padre: nombrado alcalde de Toledo

Desde entonces fue vasallo de Alfonso VIII, quien le nombró alguacil de la ciudad en noviembre de 1166, sucediendo en el cargo a su padre y ocupándolo hasta su muerte el 11 de noviembre de 1208. Fue el alcalde de la ciudad contemporáneo al reinado de Alfonso VIII, quién reinó hasta su muerte seis años después, en 1214.

Como vasallo real y alcalde de Toledo fue requerido por el Rey, entre otras cosas, para dictaminar litigios territoriales sobre límites de términos, como los que enfrentaron a los concejos de Alameda y Darageval, en la comarca de la Sagra Toledana, a los concejos de Maqueda y Escalona y a los concejos de Ocaña y la Orden de Santiago.

Esteban Illán, a partir de una representación en la Catedral de Toledo / Web Villarejo Periesteban

Sus servicios a la Monarquía trascendieron el ámbito político y se adentraron en las relaciones personales, ya que se ocupó de que las propiedades urbanas que la reina Leonor había adquirido en la ciudad fueran donadas al convento de San Clemente. También fue prestamista del mismo Rey, como este reconoció en su testamento.

Una lealtad recompensada

Por sus servicios a la Corona, Illán fue recompensado con diferentes propiedades y suertes provenientes directamente de donaciones reales. Por ejemplo, tuvo casas en localidades como Yepes o Fontes; castillos como los de Albadalejo, Zudaharrar y Castrejón; y otras propiedades y rentas como cuatro tiendas pertenecientes al Rey en cada mercado de Toledo.

También obtuvo cantidades considerables de sal en las salinas de Peralejos y Abejares. Todos estos bienes fueron acrecentados con numerosas adquisiciones rústicas, tanto tierras de cereal como viñas y huertas en el término de Toledo; o explotaciones pesqueras en el Tajo.

Muerte y homenajes en su honor

Vivió en la parroquia de San Román y se casó en dos ocasiones. Tras ambos matrimonios tuvo una dilatada descendencia de catorce hijos, de los que descienden numerosos linajes ciudadanos. Murió el 11 de noviembre de 1208 y fue enterrado en la misma parroquia, donde estuvo su capilla funeraria.

Pinturas del supuesto sepulcro de Esteban Illán, Toledo / Wikimedia Commons

Su importancia social y económica se refleja en que la fecha de su muerte está consignada en los Anales Toledanos. Además, su retrato fue pintado en la primitiva catedral de Toledo, renovándose con la construcción de la nueva catedral gótica, en la que ocupó un lugar privilegiado.

Finalmente, en el año 1916 se decidió, en su honor, renombrar una calle situada en el barrio tradicional de San Román con su nombre. Esta calle conecta directamente con la calle San Román, lugar donde se encuentra la Iglesia donde fue enterrado tras su muerte.