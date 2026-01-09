¿Se mantienen los descuentos del autobús urbano en Toledo? Esto es lo que dice el ayuntamiento

Los usuarios del autobús urbano de Toledo seguirán pagando menos por sus desplazamientos en este comienzo de 2026, ya que los descuentos aplicados a los abonos continúan en vigor. Así lo han confirmado fuentes municipales a este periódico. No obstante, su continuidad en los próximos meses está condicionada a un requisito pendiente: la aprobación de la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), un trámite que debe completarse a lo largo de este año para cumplir la legislación.

Los descuentos aplicados en el sistema de autobuses urbanos responden a un sistema de bonificaciones impulsado a nivel nacional, destinado a fomentar el uso del transporte público colectivo. En concreto, estas ayudas establecen que la tarifa de los títulos de transporte se reduce en un 40 % sobre el precio estándar —subvencionado un 20% por el Gobierno y un 20% por el ayuntamiento—, mientras que los jóvenes menores de 23 años pueden beneficiarse de una bonificación del 50 % y los menores de 15 años viajan de forma gratuita.

Un requisito pendiente: la ordenanza municipal de la ZBE

No obstante, la situación administrativa que rodea a estos descuentos ha generado incertidumbre entre los usuarios. El Ayuntamiento de Toledo ha informado que los descuentos se mantienen ahora mismo, pero para garantizar su continuidad es necesario que se apruebe la ordenanza municipal de la ZBE, una normativa que regula la aplicación de medidas ambientales y de movilidad sostenible en la ciudad.

Hasta que esa ordenanza esté aprobada y en vigor, la administración local se ve obligada a presentar una declaración responsable comprometiéndose a implementar la normativa de ZBE.

Por el momento, en la capital toledana esta ordenanza es un proyecto que sigue pendiente tras haber sido rechazado en el pleno municipal. La normativa, consecuencia directa de las obligaciones recogidas en la Ley de Cambio Climático de 2021, impone a las ciudades de más de 50.000 habitantes, como Toledo, la creación de una Zona de Bajas Emisiones para mejorar la calidad del aire y reducir emisiones.

De no cumplir con este requisito a final de año, el consistorio deberá hacer frente al coste total de estas bonificaciones tanto en los títulos generales como en los abonos jóvenes. Lo que supondría devolver cerca de 5 millones de euros en subvenciones vinculadas a la movilidad sostenible.