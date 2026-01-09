El puente que todos los castellanomanchegos esperan ansiosos: hasta cinco días de vacaciones

Las Navidades ya han finalizado y con ello la gran mayoría pone de nuevo la mirada en el calendario en búsqueda de los nuevos festivos que harán pasar varios días rodeados de los seres más queridos.

En este caso nos centraremos en el calendario laboral de Castilla-La Mancha en 2026, que trae una grata sorpresa para sus ciudadanos más pronto que tarde. El Diario Oficial Regional (DOCM) establece como festivos autonómicos las siguientes jornadas:

Lunes de Pascua (6 de abril)

Corpus Christi (4 de junio)

Además, se ha de tener en cuenta que ya de por sí tanto el jueves como viernes santo (2 y 3 de abril), son festivos de carácter nacional, por lo que sumados al fin de semana y al lunes 6 de abril, los toledanos y castellanomanchegos podrán disfrutar en tres meses de cinco días de vacaciones para despejar la mente a escasas semanas de que llegue el periodo estival. Un empujón necesario para todos que servirá para cargar las pilas.

Otra de las grandes novedades de este año en el calendario laboral es que el festivo del Día de Todos los Santos se trasladará del domingo 1 de noviembre al lunes, lo que hará disfrutar de otro puente festivo.

Todos los festivos que habrá en Castilla-La Mancha

Un total de 14 festivos será el total, de los cuales 12 serán de carácter nacional o autonómico y dos los fijará cada respectivo ayuntamiento. Eso sí, recalcar que hay que tener en cuenta que tanto 1 como 6 de enero ya han pasado (ambos de carácter nacional). Por lo tanto, los que quedan son los siguientes:

Jueves 2 de abril (Jueves Santo).

Viernes 3 de abril (Viernes Santo).

Lunes 6 de abril (Lunes de Pascua).

Viernes 1 de mayo (Día del Trabajador).

Jueves 4 de junio (Corpus Christi).

Sábado 15 de agosto (Asunción de la Virgen María).

Lunes 12 de octubre (Fiesta Nacional).

Lunes 2 de noviembre (en sustitución del Día de Todos los Santos).

Martes 8 de diciembre (Inmaculada Concepción).

Viernes 25 de diciembre (Navidad).

Calendario laboral de Castilla- La Mancha 2026 / Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM)

A todos los trabajadores de la región, ¡mucho ánimo para este 2026!