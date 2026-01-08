TRAS LA BORRASCA 'FRANCIS'
Cambio de tendencia en Toledo: la borrasca 'Goretti' traerá un aumento de las temperaturas pero con lluvias y viento
Los próximos días estarán marcados por un repunte de las temperaturas en gran parte del país, pero el cambio vendrá acompañado de fuertes rachas de viento y lluvias
España ha estado dominada durante la última semana y media por la borrasca 'Francis' y las consecuencias que ha traído. Nieve, niebla y, sobre todo, frío polar en diferentes puntos del país. Su presencia en la península parece haber llegado a su fin, sin embargo, la calma no durará mucho.
Entre hoy jueves, y el viernes, la borrasca 'Goretti' dejará fuertes rachas de viento y precipitaciones en diferentes comunidades autónomas. Eso sí, pese a su formación, la Península vivirá también un ascenso de las temperaturas que permitirán salir de estas jornadas consecutivas de termómetros por debajo de los cero grados.
Un aumento general de las temperaturas
A partir de la jornada de hoy las temperaturas subirán de forma generalizada en el país. Por ejemplo, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mañana viernes la mínima en Toledo será de 5º C, cuatro grados más que en el día de hoy. La máxima también subirá hasta tres grados, llegando hasta los 13º C.
Además, las heladas perderán extensión en intensidad, afectando de forma débil a zonas del interior peninsular. Por otra parte, la AEMET ha anunciado para este jueves en toda Castilla-La Mancha cielos nubosos, con probables brumas y nieblas en amplias zonas de la región.
Las precipitaciones volverán entre hoy jueves y mañana viernes
Según datos recogidos por la AEMET y Meteored, las primeras precipitaciones se podrían dejar ver en Toledo a última hora del día. Si bien este jueves apenas hay probabilidades de lluvia, todo lo contrario ocurrirá durante el viernes. Se espera que las precipitaciones sean intensas durante la madrugada y la mañana, dejando paso al sol y la tranquilidad a partir del mediodía.
Eso sí, el fenómeno adverso con el que más cuidado habrá que tener será el viento. Para este viernes se esperan rachas de hasta 25 km/hora, que irán descendiendo para el fin de semana. Tampoco se esperan lluvias generalizadas para esos días, y las temperaturas vivirán un pequeño descenso tanto en la mínima (1º C) como en la máxima (11º C).
Vigentes varios avisos por otros fenómenos
Debido a este cambio de tendencia, ninguna comunidad autónoma está en aviso por temperaturas mínimas, pero no hay margen para celebrar. La AEMET sí tiene vigentes diferentes avisos por otros fenómenos meteorológicos. Las nieblas matinales en varias zonas del país han provocado avisos amarillos en Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura.
La mayoría de estos nuevos avisos se deben al viento. Durante este jueves predominarán vientos de poniente tanto en la península como en Baleares. Por ahora estas rachas serán débiles y de intensidad moderada, aunque a última hora se intensificarán hasta ser fuertes, siendo la jornada de mañana el peor día de la semana con respecto a este fenómeno.
- La Comunidad de Madrid prohíbe replantar en el monte los abetos de la Navidad
- Así sería el Metro de Madrid si se ampliara 'a lo grande': el mapa viral que imagina nuevas líneas para 2026
- El cinturón de Madrid aprieta: Torrejón, Parla y Fuenlabrada lideran el alza de la vivienda en el área metropolitana
- La estación de Metro de Ventas se transforma: cinco ascensores y un vestíbulo histórico reabierto en 2026
- La Comunidad de Madrid trabaja en un proyecto europeo para impulsar la transición digital en las plantas termosolares
- Madrid invertirá 1,6 millones para recuperar la capilla histórica de Vista Alegre en Carabanchel
- A menos de media hora de Toledo, este pueblo guarda un castillo medieval y un tesoro visigodo único
- El veredicto de la OCU: el mejor roscón de Reyes está en este supermercado de Alcalá y solo cuesta 9 euros