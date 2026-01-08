Cambio de tendencia en Toledo: la borrasca 'Goretti' traerá un aumento de las temperaturas pero con lluvias y viento

España ha estado dominada durante la última semana y media por la borrasca 'Francis' y las consecuencias que ha traído. Nieve, niebla y, sobre todo, frío polar en diferentes puntos del país. Su presencia en la península parece haber llegado a su fin, sin embargo, la calma no durará mucho.

Entre hoy jueves, y el viernes, la borrasca 'Goretti' dejará fuertes rachas de viento y precipitaciones en diferentes comunidades autónomas. Eso sí, pese a su formación, la Península vivirá también un ascenso de las temperaturas que permitirán salir de estas jornadas consecutivas de termómetros por debajo de los cero grados.

Un aumento general de las temperaturas

A partir de la jornada de hoy las temperaturas subirán de forma generalizada en el país. Por ejemplo, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mañana viernes la mínima en Toledo será de 5º C, cuatro grados más que en el día de hoy. La máxima también subirá hasta tres grados, llegando hasta los 13º C.

Además, las heladas perderán extensión en intensidad, afectando de forma débil a zonas del interior peninsular. Por otra parte, la AEMET ha anunciado para este jueves en toda Castilla-La Mancha cielos nubosos, con probables brumas y nieblas en amplias zonas de la región.

Las precipitaciones volverán entre hoy jueves y mañana viernes

Según datos recogidos por la AEMET y Meteored, las primeras precipitaciones se podrían dejar ver en Toledo a última hora del día. Si bien este jueves apenas hay probabilidades de lluvia, todo lo contrario ocurrirá durante el viernes. Se espera que las precipitaciones sean intensas durante la madrugada y la mañana, dejando paso al sol y la tranquilidad a partir del mediodía.

Eso sí, el fenómeno adverso con el que más cuidado habrá que tener será el viento. Para este viernes se esperan rachas de hasta 25 km/hora, que irán descendiendo para el fin de semana. Tampoco se esperan lluvias generalizadas para esos días, y las temperaturas vivirán un pequeño descenso tanto en la mínima (1º C) como en la máxima (11º C).

Vigentes varios avisos por otros fenómenos

Debido a este cambio de tendencia, ninguna comunidad autónoma está en aviso por temperaturas mínimas, pero no hay margen para celebrar. La AEMET sí tiene vigentes diferentes avisos por otros fenómenos meteorológicos. Las nieblas matinales en varias zonas del país han provocado avisos amarillos en Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura.

Imagen de archivo de joven protegiéndose de la lluvia y el viento. / María José López - Europa Press

La mayoría de estos nuevos avisos se deben al viento. Durante este jueves predominarán vientos de poniente tanto en la península como en Baleares. Por ahora estas rachas serán débiles y de intensidad moderada, aunque a última hora se intensificarán hasta ser fuertes, siendo la jornada de mañana el peor día de la semana con respecto a este fenómeno.