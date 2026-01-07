Toledo arrancará el 'Plan Asfalto 2026' con obras en los barrios del Polígono y Santa Bárbara

Toledo arranca este año con una apuesta clara por mejorar la movilidad urbana: el 'Plan Asfalto 2026'. Una estrategia municipal que contempla casi tres millones de euros destinados a la reparación y el acondicionamiento de numerosas calles y espacios urbanos de la capital toledana que llevan años reclamando una intervención.

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, anunció que con la aprobación del presupuesto municipal en diciembre pasado, el ayuntamiento ya está listo para activar en las próximas semanas las primeras actuaciones del plan —las cuales tendrán lugar en los barrios del Polígono y Santa Bárbara—. Esta primera fase, la cual se realizará en áreas consideradas estratégicas tanto por su densidad de tráfico como por su usuario diario, cuenta con una dotación de 1,6 millones de euros.

Estas son las calles donde se actuará en la primera fase del 'Plan Asfalto 2026'

Esta remodelación constará en la renovación del pavimento en varias calles de tránsito y uso cotidiano. Entre las vías incluidas en la zona residencial del Polígono se encuentran las calles Río Arlés, una de las principales vías de acceso y entrada tanto al Hospital Universitario de Toledo como al Centro Comercial ‘Luz del Tajo'; la calle Río Valdemarías y la calle Río Valdeyernos. Mientras que en Santa Bárbara se actuará en las calles Ferrocarril y aledañas, y en el Paseo de la Rosa.

Además de la pavimentación, el plan incluye actuaciones complementarias que abordarán aspectos importantes para los vecinos, como la renovación de pasos de peatones, mejora de accesos y la adecuación de espacios públicos deteriorados. En el Polígono, por ejemplo, se intervendrá en el anfiteatro del paseo García Lorca, y posteriormente se actuará en la zona industrial, en las calles Río Jarama y Ventalomar.

La senda ecológica será intervenida en el 'Plan Asfalto 2026' llevado a cabo por el Ayuntamiento de Toledo / Ayuntamiento de Toledo

Dentro del plan, también se podrá especial atención en zonas afectadas por las inundaciones provocadas a causa de la crecida del Tajo el pasado mes de marzo de 2025. Así, se contempla la actuación en el interior del pabellón Gonzalo Pérez de Vargas, de la Escuela Central de Educación Física, y en la senda ecológica del río.

Desde el ayuntamiento se ha puesto de manifiesto que la intención del 'Plan Asfalto 2026' no es solo mejorar el estado de las calles, sino "reforzar la seguridad vial, la movilidad y la calidad de vida de los vecinos de estas zonas de la ciudad". Además de ser unas intervenciones “necesarias y demandadas desde hace muchos años".