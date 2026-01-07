El tiempo en Toledo: una masa de aire ártico "congela" la ciudad con mínimas de hasta -3 grados

La ciudad de Toledo vive estos días un ambiente invernal debido a la influencia que ha dejado la borrasca Francis y a una masa de aire ártico que ha hecho desplomar las temperaturas en la ciudad y su entorno.

Según los datos facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), las mínimas en la capital regional han alcanzado los -3º C. Además, la sensación térmica ha podido ser aún más baja en las primeras horas del día. Esta no parece ser una tendencia que vaya a cambiar durante las próximas horas, si bien se ven atisbos de luz hacia el final de la semana.

Temperaturas bajo cero durante la madrugada

Se espera, según las previsiones de la AEMET, que los peores momentos de este temporal de frío se vivan durante las madrugadas. En el día de hoy, se han sufrido temperaturas bajo cero (-3º C) que se van a repetir en la noche del miércoles al jueves. De hecho, los termómetros podrían llegar a marcar -4º C alrededor de las cinco de la mañana.

Durante el día no se esperan tampoco grandes subidas de temperaturas. Hoy miércoles, las mínimas van a llegar como mucho a los tres grados, mientras que las máximas no superaran los ocho. Asimismo, cuando empiece a caer la noche y el sol desaparezca, los termómetros se colocarán de nuevo en cero grados.

Para mañana, jueves, sí se espera una subida leve de las temperaturas. La máxima llegará hasta los 10º C, mientras que la mínima por fin superará los 0º C. Eso sí, el día va a ser mucho más nublado que el de hoy, donde se intercalaran momentos de sol con otros de sol y nubes.

El fin de semana trae buenas y malas noticias

A partir del viernes las temperaturas máximas subirán en gran parte de la Península, siendo Toledo una de las afortunadas. Se estima que la mínima sea de 5º C, mientras que la máxima podría llegar hasta los 13º C. Eso sí, se espera que durante la madrugada y la mañana caigan precipitaciones en forma de lluvia, dando posteriormente un respiro por la tarde.

El sábado, día 10 de enero, también es algo inestable. Por un lado, se espera que las temperaturas caigan, ligeramente en la máxima y hasta cuatro grados en la mínima. Sin embargo, no se esperan precipitaciones en ningún momento del día.

Imagen de archivo de joven protegiéndose de la lluvia y el viento. / María José López - Europa Press

Y, por último, el domingo trae de nuevo una de cal y otra de arena. Los termómetros vuelven a subir, colocándose de nuevo en las temperaturas del viernes, pero regresa la lluvia, y esta vez durante todo el día. Se espera que sea un día nublado, con precipitaciones constantes.

Nueva semana, mejores temperaturas

Por otra parte, el inicio de la semana que viene va a traer las mejores temperaturas de lo que llevamos de 2026. El lunes se esperan lluvias, pero con la mínima en 9º C y la máxima en 13º C. Por último, la gran anomalía sucederá el martes, donde la temperatura máxima podría llegar hasta los 16º C.