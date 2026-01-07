Las obras del parque de la Vega de Toledo afectarán al tráfico en la calle Cardenal Tavera

A partir de hoy miércoles de 7 enero, y con motivo del avance de las obras de acondicionamiento del parque de la Vega, se producirán afecciones al tráfico en Toledo. Después de que la remodelación integral del parque arrancara en mayo, durante los próximos tres meses la calle Cardenal Tavera, en el tramo comprendido entre las rotondas de Tavera y Bisagra, se verá reducida de cuatro a dos carriles.

De esta manera, la vía pasará a disponer de un carril de entrada y otro de salida de la capital toledana. En concreto, se mantendrán operativos los dos carriles más próximos al parque de Sisebuto, destinándose uno al tráfico de entrada en sentido Tavera-Bisagra, y el otro al tráfico de salida en sentido Bisagra-Tavera.

Autobuses y taxis, afectados por las obras

En cuanto a los servicios públicos afectados, quedará fuera de servicio la parada de autobús urbano de Cardenal Tavera —situada frente al parque de la Vega— mientras duren las obras. Además, la actual parada de taxis de la Puerta de Bisagra será trasladada provisionalmente a los estacionamientos de Sisebuto.

El Ayuntamiento de Toledo ruega comprensión a la ciudadanía por las molestias que estas actuaciones puedan ocasionar, y recomienda planificar los desplazamientos con antelación; así como atender a la señalización provisional y a las indicaciones de los agentes de tráfico.

Así será la remodelación integral del parque de la Vega

Con una inversión de 2.943.974,87 euros de fondos europeos, el Ayuntamiento de Toledo realizará una remodelación integral del parque de la Vega. Estas obras, que comenzaron a principios de mayo de 2025, comprende de tres fases y se estima que tengan un plazo de ejecución de 14 meses; por lo que se espera que termine el próximo 30 de junio.

Mapa del proyecto de remodelación integral del Parque de la Vega / Ayuntamiento de Toledo

En este momento se encuentran en la segunda fase, la cual ha comenzado después de Navidad y se extenderá hasta la primera quincena de junio, y consistirá en la reforma de la zona delantera donde están emplazados los quiscos, la subida de Duque de Lerma y el paseo central.

La tercera fase se ejecutará en Recaredo durante la segunda quincena de junio del 2026, con obras menores en taludes y barandillas. La actuación ampliará y mejorará la masa arbórea con la plantación de 35 plátanos de sombra, además de almeces, ciruelos y más de 4.000 arbustos. Además, el proyecto incluye la reordenación del tráfico en Duque de Lerma que permitirá contar con 50 nuevas plazas de aparcamiento.