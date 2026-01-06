La revista ‘Viajar’ lo tiene claro: esta es la calle donde mejor se come en Toledo

Toledo, más allá de su indiscutible atractivo patrimonial e histórico, también se ha consolidado en los últimos años como un destino gastronómico de primer nivel. La capital toledana, que fue la 30ª ciudad de España más visitada en 2024 y que ostentó el título de Capital Gastronómica hace una década, tiene en pleno Casco Histórico la que es, considerada por la revista 'Viajar', la calle donde mejor se come de la ciudad.

Con tan solo 127 metros, la calle Santa Fe —a tan solo dos minutos a pie de la plaza Zocodover— alberga hasta cinco restaurantes donde la cocina de calidad y tradicional atiende a la alta demanda de turistas que visitan cada día la capital toledana. A sus restaurantes se suma su excelente ubicación, en pleno centro y cerca del Alcázar de Toledo, otro de los puntos más visitados de la capital.

El restaurante viral de Toledo: Cervecería El Trébol

Nada más comenzar la calle, se encuentra uno de los imprescindibles de la calle: Cervecería El Trébol. Este restaurante, el cual se ha convertido en viral a través de las redes sociales, es un clásico para quienes buscan tapeo y platos sencillos en un ambiente animado.

Su ubicación estratégica y su propuesta accesible lo han convertido en una parada habitual para quienes recorren el centro y quieren hacer una pausa gastronómica sin alejarse de las rutas más transitadas.

Para quienes quieran comer producto local: Cuchara de Palo

Para quienes prefieren una experiencia más vinculada al producto local, la calle Santa Fe también alberga Cuchara de Palo, un restaurante que apuesta por la cocina tradicional y por recetas reconocibles, elaboradas con ingredientes de proximidad. Su propuesta conecta con quienes buscan sabores castellanomanchegos y una cocina que mira a la tradición sin artificios.

Más allá de sus platos para comida o cena, la revista recomienda probar sus desayunos, donde se encuentran croissants a la plancha y tostadas saladas por 2-3 €, con café incluido.

Los otros restaurantes de la calle: una taberna de tapas, un restaurante con menú del día y un italiano

A estos dos referentes se suman otros tres locales que completan la oferta gastronómica de la calle y explican por qué Viajar la ha señalado como un pequeño paraíso para comer en Toledo. Tabernita Tapas Bar ofrece una opción más informal, centrada en el tapeo y en una carta pensada para compartir, ideal para quienes buscan comer de manera rápida sin renunciar al sabor.

Por su parte, Bar Santa Fe representa la opción más clásica de bar de barrio, con menú del día por 16 euros y cocina sencilla, un formato que sigue teniendo una gran acogida tanto entre trabajadores del entorno como entre visitantes que buscan una comida completa a un precio contenido.

La nota internacional la pone Spiga Napoletana, un restaurante italiano que introduce una propuesta diferente dentro del conjunto, ampliando el abanico gastronómico de la calle y demostrando que la diversidad también tiene cabida en este corto tramo del Casco Histórico.

Así, la singularidad de sus restaurantes, junto a su localización privilegiada, convierten a esta calle de la capital en una parada casi inevitable para quienes visitan la ciudad.