Ni el Casco ni Santa Bárbara: este es el barrio de Toledo donde el precio del alquiler no deja de bajar

El precio del alquiler sigue encareciéndose en Toledo, como en buena parte de España, y la tendencia al alza se ha consolidado en los últimos meses, según los últimos datos del mercado inmobiliario. Alquilar una vivienda en la capital toledana es hoy más caro que hace un año y, en la mayoría de sus barrios, los precios continúan subiendo mes a mes.

Sin embargo, en medio de esta escalada generalizada, hay una zona que rompe la dinámica del mercado. Mientras el alquiler sube en el conjunto de la ciudad y alcanza máximos en barrios como el Casco Histórico, la Avenida Europa-San Antón —a 20 minutos del Casco— se ha convertido en una de las pocas áreas de la capital donde los precios han comenzado a bajar, según el último informe de Idealista correspondiente a diciembre de 2025.

Cómo es la situación del precio del alquiler en Toledo

Según el último informe de precios publicado por Idealista, en diciembre de 2025 el coste medio de arrendar una vivienda en esta área fue de 9,9 €/m², lo que representa una caída mensual del 3,2% respecto a noviembre y una bajada de casi el 6% frente a septiembre, su máximo reciente. Y en comparación a hace un año este precio también ha descendido un 0,7%.

El precio medio de alquiler en Toledo ascendió en diciembre de 2025 hasta 10,1 €/m² / Ayuntamiento de Toledo

Esta bajada contrasta con la evolución general del mercado en la capital, donde el precio medio se situó en 10,1 €/m² en diciembre, marcando un incremento del 2,6% en un solo mes y un aumento del 7,4% respecto a diciembre de 2024.

La única otra zona de Toledo donde también se ha observado una ligera bajada mensual es Azucaica-Santa María de Benquerencia —tras dos meses donde el precio subió—, con una caída del 0,3% hasta los 8,8 €/m². Sin embargo, ese descenso es mucho menos pronunciado que el de Avenida Europa-San Antón, y en términos anuales esta zona todavía mantiene un incremento acumulado frente a diciembre de 2024.

De hecho, Azucaica sigue siendo el barrio más barato donde alquilar. A este le sigue la zona de Buenavista-Valparaíso-La Legua, donde el precio medio es de 9 €/m²; y en tercer lugar se encuentra las zonas de la Avenida Europa y San Antón.

Cuál es la situación del precio del alquiler en el resto de barrios de Toledo

Aunque la zona de Avenida Europa y San Antón es la más llamativa por encadenar tres meses de bajada de precios, el informe de Idealista muestra que la mayor parte de los barrios de Toledo siguen una tendencia opuesta al alza en diciembre de 2025.

En el Casco Histórico, uno de los núcleos más demandados por quienes buscan vivir en el corazón de la ciudad, el precio del alquiler alcanzó 12,1 €/m², con un incremento mensual del 6%, y un aumento interanual del 13,8%. Esta subida sitúa al casco como el barrio más caro de Toledo para alquilar.

Otras áreas también han visto cómo los precios continuaron su ascenso. Por ejemplo, las zonas de Buenavista-Valparaíso-La Legua registró una subida mensual del 4,6%, hasta situarse en 9 €/m², mientras que Santa Bárbara se mantuvo estable en 10,6 €/m², reflejando una demanda sólida en barrios bien conectados y con servicios próximos.