Comprueba aquí si tu baliza V16 es legal y los consejos de los abogados para evitar multas

El gran tema de conversación antes del inicio del 2026 es la baliza V16 que desde el 1 de enero es obligatoria llevar en los vehículos. Este importante cambio para la circulación en España ha traído muchas dudas y desde el despacho de abogados de Toledo Cortés y Dueñas nos aclaran algunas de ellas.

Las recomendaciones de la abogada de Toledo para la utilización de la baliza V16

En los últimos meses se habla mucho de la baliza luminosa V-16. Se trata de un dispositivo luminoso de emergencia que se coloca sobre el techo del vehículo, tiene que ser en la zona más alta al ser posible, pero nunca en el suelo, ni maletero, sino en la zona más visible y sin necesidad de bajar a la calzada. Además, están conectadas con la DGT, de modo que cuando se activan envían la ubicación del vehículo y alertan a otros conductores a través de paneles y navegadores.

A partir del 1 de enero de 2026, será obligatoria y sustituirá definitivamente a los triángulos de emergencia. Ahora, los triángulos siguen siendo legales y el dispositivo puede usarse de forma voluntaria y es recomendable por seguridad. Desde esa fecha, será obligatoria llevarla en tu coche.

Guía completa para usar la baliza V16 correctamente / Archivo

Desde Cortés y Dueñas, explican las indicaciones más importantes de la DGT en relación con este nuevo dispositivo: "Evita uno de los momentos más peligrosos en carretera: bajarse del coche para colocar los triángulos y reduce atropellos, cada año mueren personas por salir del vehículo en vías rápidas".

Eso sí: no todas valen. Para 2026 solo servirán las balizas homologadas y con conexión a la DGT, es decir, las antiguas sin conexión no servirán.

Pero hay un problema con la llegada de este polémico elemento. Como recuerda el despacho de abogados de Toledo Cortés y Dueñas, aquí la utilización de este aparato entra en confrontación con el artículo 130.3 que indica todo lo contrario: en caso de peligro, hay que bajarse del vehículo e ir a una zona segura.

¿Qué dice la normativa de circulación vigente en relación con las balizas V16?

El despacho de abogados de Toledo Cortés y Dueñas recuerda que el Reglamento General de Circulación, que sigue en vigor hoy, dice expresamente que hay que abandonar el vehículo cuando hay peligro. En concreto, el artículo 130.3 del Reglamento General de Circulación establece: “Si un vehículo queda inmovilizado en la calzada o en el arcén, el conductor y los ocupantes deberán abandonarlo por el lado más alejado de la circulación y situarse en un lugar seguro fuera de la vía.”

Con este punto del reglamento, la norma obliga a bajar del vehículo, a buscar una zona segura y no permite quedarse dentro del coche, salvo situaciones muy excepcionales. Para Cortés y Dueñas, esto acaba en una paradoja jurídica porque contradice con el uso de las balizas. Por un lado, la ley actual dice que hay que salir del coche y colocarse en una zona segura, por otro lado, este dispositivo nace precisamente para evitar que el conductor tenga que bajarse a la calzada.

Durante este periodo de transición, hasta 1 de enero 2026, conviven dos ideas: La obligación legal formal de salir del vehículo y la recomendación de seguridad vial de minimizar riesgos usando la baliza. Según Cortés y Dueñas, la DGT ha aclarado que: "El objetivo no es castigar, sino reducir riesgos".

¿Cuándo y qué baliza V16 tienes que comprar para que no te multen? / Archivo

¿Qué es lo más prudente hacer hoy como conductor? En el despacho de abogados Cortés y Dueñas nos recomiendan activar las luces de emergencia, colocar la baliza V-16, salir del vehículo con chaleco reflectante cuando sea seguro hacerlo y situarse fuera de la vía, detrás de una barrera o en una zona protegida, si es de una zona con mucho tránsito.

¿Cómo saber si mi baliza es legal o ilegal?

Desde el 1 de enero, hay que tener en cuenta que no todas las balizas V16 son legales para llevar en el vehículo. Desde Cortés y Dueñas nos explican: "Lo primero es mirar que tiene el código de la unión europea (código CE) y mirar el número de registro, suele empezar por L y va seguido de números".

Lo segundo es comprobar que ese código de atrás está incluido en la lista de la DGT. Además, hay que mirar si la baliza pone que está conectada a la DGT, suele poner aplicación 3.0 DGT. Por último, debe tener un imán para que quede adherido a la carrocería del coche.

¿Poner los triángulos junto con la baliza sería legal o ilegal a partir de ahora? Realmente, los triángulos deberían dejar ser elementos incluidos en el catálogo de elementos homologados legales para marcar si hay un accidente. Podría haber discrepancias entre multar o no a las personas que los pongan de forma voluntaria para remarcar, dependerá de la perspectiva que tenga el agente de seguridad porque aún no han aclarado este punto.

Como nos explican desde Cortés y Dueñas en Toledo, los puntos que aún tienen dudas se irán desarrollando conforme nos acostumbremos, poco a poco durante el año, a utilizar este nuevo elemento. Falta que la mayoría de organismos aclaren puntos importantes que conoceremos próximamente.