Toledo despierta con algo de nieve y temperaturas bajo cero: qué tiempo habrá en los próximos días según la AEMET

La capital de Toledo y sus alrededores han amanecido esta mañana bajo una ligera capa blanca de nieve que, si bien se puede ver en las imágenes, esta no ha llegado a cuajar. Un fenómeno que, aunque no fue muy persistente, ha sorprendido a muchos vecinos, tras varios días de frío intenso, dejando imágenes para el recuerdo de la ciudad. De hecho, la última vez que la nieve hizo acto de presencia en la capital fue hace cinco años con la borrasca Filomena.

Y es que, este mismo temporal —a excepción de la nieve— es el que se espera para la capital toledana los próximos días según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Toledo seguirá con un ambiente frío, aunque las precipitaciones en forma de nieve no están previstas de forma generalizada en la mayor parte de la semana. Pese a que tanto para la jornada de hoy como la del viernes 9 se prevén precipitaciones.

¿Nevará esta semana en Toledo?

En lo que respecta a las temperaturas, las mínimas continuarán bajo cero hasta el miércoles. La mínima más baja será la de mañana martes, cuando el termómetro descenderá hasta los - 4 °C y con cielos despejados en la capital. En cuanto a las máximas, se estima que en los próximos días estas rocen los 7 - 8 °C. De nuevo, las heladas podrán protagonizar las primeras horas del día, especialmente en zonas altas de la ciudad o en áreas rurales cercanas.

Imagen de Toledo nevado / Archivo / Leyendas de Toledo

En lo que respecta al resto de la semana, la tendencia será un ligero ascenso de las temperaturas —tanto mínimas como máximas— subiendo hasta los 4 °C la mínima y hasta los 13 °C la máxima en ambos casos el viernes. Mientras que los cielos estarán parcialmente nublados con probabilidades de lluvia el viernes (95%).

Por ello, a partir del fin de semana, se espera cierta estabilización en lo que se refiere a las temperaturas, que podría traer días más templados, aunque con mañanas frías y posibilidad de heladas débiles.

Respecto a la cota de nieve, la jornada de hoy lunes se presenta la más baja: 600 metros. Mientras que de cara al fin de semana esta subirá a los 1.200 metros el viernes y el domingo bajará hasta los 1.000 metros.

Activado el PLATEMUN en fase de alerta por nieve

Desde el Ayuntamiento de Toledo se ha activado el Plan Territorial de Emergencia Municipal (PLATEMuN)en fase de alerta por nieve. Esta medida preventiva activa protocolos y recursos municipales para gestionar posibles situaciones de emergencia causadas, en este caso, por la nieve.

Por ello, habrá vigilancia activa en parques y jardines. Asimismo, el ayuntamiento recomienda extremar la precaución y evitar zonas resbaladizas. Mientras que para los conductores, se aconseja extremar la precaución en los desplazamientos.