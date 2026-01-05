Los Reyes Magos están llegando a Toledo: sigue en directo el recorrido de Melchor, Gaspar y Baltasar

El 5 de enero es uno de los días más mágicos del año. Y no solo para para los niños, también para los adultos. Las cabalgatas de los Reyes Magos llenan las calles de alegría, ilusión y caramelos, mientras pequeños y grandes esperan con emoción que Melchor, Gaspar y Baltasar cumplan sus deseos. Este año, Toledo se prepara para celebrar la gran cabalgata de Reyes con un desfile espectacular que ningún vecino querrá perderse.

El Cortejo Real estará formado por nueve carrozas —tres dedicadas a los Reyes Magos y seis tematizadas acompañadas de pasacalles— y contará con 30 caballos. En total, más de 550 personas participarán en el evento, lanzando más de 6.000 kilos de caramelos durante el recorrido.

El desfile comenzará a las 18:00 horas desde el Centro Cívico Distrito de Buenavista y finalizará en Puerta de Bisagra, pasando por la Avenida de Portugal, Avenida de Barber y Avenida de la Reconquista. A su llegada, el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, entregará las llaves de la ciudad a los Reyes Magos, y se lanzarán más de 1.000 balones antes de dar paso a los fuegos artificiales que pondrán el broche final a las fiestas navideñas.

Para quienes no puedan seguir la cabalgata desde la calle, existe la opción de seguir el recorrido de los Reyes Magos en tiempo real a través de dondeestanlosreyesmagos.com. Esta web permite conocer la ubicación exacta de Melchor, Gaspar y Baltasar, aunque por disposición expresa de Sus Majestades, a partir de esta tarde no se revelará su ubicación exacta.

Recomendaciones para disfrutar de la cabalgata con seguridad