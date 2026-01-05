NOCHE MÁGICA
Los Reyes Magos están llegando a Toledo: sigue en directo el recorrido de Melchor, Gaspar y Baltasar
La cabalgata de Reyes de Toledo contará con nueve carrozas, más de 550 participantes y lanzará más de 6.000 kilos de caramelos durante el recorrido, que finalizará en Puerta de Bisagra
El 5 de enero es uno de los días más mágicos del año. Y no solo para para los niños, también para los adultos. Las cabalgatas de los Reyes Magos llenan las calles de alegría, ilusión y caramelos, mientras pequeños y grandes esperan con emoción que Melchor, Gaspar y Baltasar cumplan sus deseos. Este año, Toledo se prepara para celebrar la gran cabalgata de Reyes con un desfile espectacular que ningún vecino querrá perderse.
El Cortejo Real estará formado por nueve carrozas —tres dedicadas a los Reyes Magos y seis tematizadas acompañadas de pasacalles— y contará con 30 caballos. En total, más de 550 personas participarán en el evento, lanzando más de 6.000 kilos de caramelos durante el recorrido.
El desfile comenzará a las 18:00 horas desde el Centro Cívico Distrito de Buenavista y finalizará en Puerta de Bisagra, pasando por la Avenida de Portugal, Avenida de Barber y Avenida de la Reconquista. A su llegada, el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, entregará las llaves de la ciudad a los Reyes Magos, y se lanzarán más de 1.000 balones antes de dar paso a los fuegos artificiales que pondrán el broche final a las fiestas navideñas.
Para quienes no puedan seguir la cabalgata desde la calle, existe la opción de seguir el recorrido de los Reyes Magos en tiempo real a través de dondeestanlosreyesmagos.com. Esta web permite conocer la ubicación exacta de Melchor, Gaspar y Baltasar, aunque por disposición expresa de Sus Majestades, a partir de esta tarde no se revelará su ubicación exacta.
Recomendaciones para disfrutar de la cabalgata con seguridad
- No forzar el acceso a puntos concurridos y evitar empujones.
- Respetar la entrada y salida de vehículos de emergencia.
- Mantener a los niños localizados en todo momento.
- Cruzar la calle únicamente en zonas seguras y siguiendo indicaciones de la policía.
- Una vez finalizado el desfile, abandonar el lugar de forma ordenada.
- El histórico bar de Toledo que dice adiós tras más de medio siglo: 'Un hogar para muchos
- Transportes licita por 47,5 millones de euros las obras para mejorar la accesibilidad del transporte público en la A-4 en Getafe
- El distrito a 10 minutos del centro de Madrid en el que el precio del alquiler baja sin descanso desde septiembre de 2025
- Madrid invertirá 1,6 millones para recuperar la capilla histórica de Vista Alegre en Carabanchel
- El Consorcio de Transportes de Madrid incrementa un 16% los planes de movilidad para garantizar desplazamientos en transporte público
- Museomanía en Madrid: por qué el Prado, el Thyssen y otras galerías no paran de ganar visitantes
- A menos de media hora de Toledo, este pueblo guarda un castillo medieval y un tesoro visigodo único
- Así es el futuro Plan de Ordenación Municipal de Toledo: en qué barrios se van a construir viviendas, protección pública y fechas