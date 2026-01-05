La OCU dicta sentencia: el mejor roscón de Reyes se compra en este supermercado de Toledo

La Navidad está llegando a su fin. Atrás quedan ya las cenas y comidas en familia de Nochebuena, Navidad, o Nochevieja o la fiesta que supone siempre la entrada de un nuevo año. Sin embargo, todavía queda una celebración antes de volver a la rutina definitivamente, los Reyes Magos.

Y si hablamos de dulces típicos de la Navidad, en especial para esta festividad del día 6 de enero, no podemos no mencionar el Roscón de Reyes. Caracterizado por su bizcocho con toque de agua de azahar y decorado con almendras, fruta escarchada y azúcar, no existe un dulce mejor para comer en un día como este.

El roscón de Reyes de Carrefour es el mejor de supermercado según la OCU / Carrefour

Con el inicio del año 2026, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha realizado un estudio en el que analiza 12 roscones de diferentes cadenas de supermercados con el fin de averiguar cuál es el mejor de todos ellos.

El mejor roscón de Reyes con nata de 2025: un nuevo líder

De los doce roscones analizados, el que mejor puntuación ha obtenido en la degustación ha sido el del Carrefour, gracias a su receta elaborada con nata 100% y un bollo de mantequilla. Esto supone una gran novedad con respecto a años anteriores, ya que El Corte Inglés abandona por primera vez en años esa primera posición.

Con una puntuación de 63 puntos (sobre 100), el roscón de reyes con nata del Carrefour alcanza el primer puesto del ranking con, además, una de las propuestas más económicas, puesto que su precio se sitúa en los 9,49 euros. Para los vecinos de Toledo no será difícil conseguirlo, ya que existen hasta once tiendas de esta franquicia en la ciudad.

Justo detrás, en segunda posición, se encuentra el mencionado roscón de nata de El Corte Inglés. En este caso, desde la OCU destacan la buena calidad de su relleno 100% nata y del bollo, elaborado con mantequilla. Eso sí, este tiene un precio un poco más elevado, ya que se sitúa en 17,75 euros.

Finalmente, para cerrar el pódium, se encuentra la propuesta de Lidl con un roscón de "buena calidad y muy buen precio", también de 9,49 euros, al igual que el del Carrefour.

Hasta siete roscones de los doce suspenden

Ahora bien, desde el organismo recalcan que de los doce roscones analizados, siete de ellos tienen una puntuación decepcionante, por debajo de los 50 puntos. Además, no tienen reparos en dejar claros los motivos. Cinco de estos roscones analizados sustituyen toda o parte de la nata por mezclas de grasas vegetales de palma, coco o nabina.

Asimismo, la media de aditivos empleados en la elaboración sigue siendo excesivo. Por otra parte, la OCU también ha aprovechado para destacar el buen hacer de un tercio de los seleccionados, ya que utilizan ingredientes nobles como nata real y mantequilla en sus elaboraciones.

El ranking completo