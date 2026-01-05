Los venezolanos en Toledo reaccionan a la detención de Maduro: "esperanza" a 7.000 km de distancia

Ha sido la noticia más relevante de lo que va de 2026: la detención de Nicolás Maduro. Un hecho que desde el pasado 3 de enero ha corrido como la pólvora entre los venezolanos que viven en Toledo. Muchos de ellos se enteraron nada más levantarse, debido a la diferencia horaria, y todos coinciden en que fue un impacto difícil de asimilar en un primer momento. "Nos agarró completamente de sorpresa, sobre todo a los que estamos de este lado del Atlántico", explica Roosevelt Fernández, portavoz de la comunidad venezolana en la ciudad. Mientras que en Venezuela eran alrededor de las dos de la mañana, en Toledo comenzaba el día y "los teléfonos no dejaron de sonar".

Fernández recuerda a El Periódico de España que la noticia se propagó como un "efecto dominó": llamadas entre familiares, mensajes de WhatsApp y notificaciones constantes en redes sociales: "Yo me levanto muy temprano y fue una coincidencia. Empezaron las llamadas de familiares y amigos, y cuando quise darme cuenta, todos los venezolanos estábamos despiertos”, relata. En su casa, en el barrio de Santa Bárbara, la mañana comenzó pegados a los móviles y a los informativos, tratando de confirmar que lo que estaban viviendo era real.

Nicolás Maduro tras ser capturado por el ejercito de Estados Unidos. / Truth Social

En Toledo y la provincia viven actualmente más de 400 venezolanos, según estima el propio Fernández. Y, si hay un sentimiento que han compartido todos ellos según afirma el portavoz, ese es el de "la alegría". En los últimos años, la comunidad ha crecido de forma notable y, aunque muchos ya han hecho aquí su vida, el vínculo con su país sigue siendo muy fuerte. Por eso, la detención ha removido emociones profundas. “Los primeros momentos fueron una amalgama de sentimientos. Alegría y esperanza, pero también mucha incertidumbre”, resume.

Entre los sentimientos que tienen los venezolanos de Toledo: predominan la incertidumbre y la esperanza

La distancia aproximada de siete mil kilómetros que separan su Venezuela natal de la capital toledana no ha evitado la preocupación por quienes siguen en el país. Muchos se enteraron de la noticia gracias a las llamadas de sus familiares, quienes no tardaron en avisar a sus más allegados que se encontraban durmiendo mientras ocurría todo. "Nadie sabía que esto iba a pasar, igual que ahora nadie sabe qué va a pasar después”, señala Fernández. Esa mezcla de alivio y dudas es, según explica, el sentimiento predominante estos días entre los venezolanos de Toledo.

“Se ha abierto un puente entre España y Venezuela” Roosevelt Fernández — Portavoz comunidad venezolana de Toledo

Aún así, insiste en que la reacción mayoritaria ha sido de felicidad. “Independientemente de lo que se diga o de cómo se intente interpretar, el sentimiento global es de alegría. Todos estamos alegres”. Reconoce que ahora se escuchan muchas voces, análisis y pronunciamientos, pero subraya que lo vivido ha supuesto un golpe emocional muy fuerte tras años de desánimo: “Había mucha desesperanza. Esto ha sido un impacto que nadie esperaba”.

Muchos de estos venezolanos han encontrado en Toledo su nuevo hogar, como es el caso de Roosevelt Fernández. “Estoy muy agradecido a Toledo, a su hospitalidad, a su cultura”, confiesa, que llegó hace casi tres años y después logró traer a su familia con quien reside actualmente. Aunque todavía quedan seres queridos en Venezuela, mira al futuro con cautela y esperanza. “Se ha abierto un puente entre España y Venezuela”, reflexiona. Un puente tanto emocional como humano que, desde Toledo, conecta a una comunidad que sigue pendiente de su país sin dejar de construir su vida lejos de él.