A menos de media hora de Toledo, este pueblo guarda un castillo medieval y un tesoro visigodo único

A menos de 20 minutos de la ciudad de Toledo, y a poco más de una hora en coche de Madrid, se encuentra Guadamur, un pequeño pueblo de la provincia toledana cuya historia guarda yacimientos y siglos de historia. Arropado por los Montes de Toledo, este municipio de alrededor de 1.800 habitantes de origen árabe —cuyo nombre se interpreta como “río de paso” o “río del muro”— sigue atrayendo a viajeros interesados en la historia y arqueología.

Mientras que pueblos como Consuegra destaca por sus molinos, Guadamur, al igual que Maqueda, destaca por su impresionante castillo. Contruida a finales del siglo XV por Pedro López de Ayala, primer conde de Fuensalida, esta fortaleza conserva buena parte de su estructura original: sus muros, baluartes y la torre del homenaje la convierten en un ejemplo destacado de arquitectura militar de la Baja Edad Media.

Declarado Bien de Interés Cultural y catalogado en el Patrimonio Cultural de Castilla‑La Mancha, el castillo se alza sobre un cerro que domina el caserío, vigilando desde hace siglos el valle que se extiende hacia Toledo.

Así es el tesoro visigodo que guarda el pueblo

Pero Guadamur no es únicamente un castillo. También alberga el legado visigodo que marcó parte de la historia de la península. A apenas dos kilómetros del casco urbano se encuentra el Yacimiento Arqueológico de Guarrazar, un enclave donde, en 1858, se halló el célebre Tesoro de Guarrazar: un conjunto de coronas votivas, cruces y piezas de orfebrería que datan del siglo VII y que constituyen lo más importante conocido de la orfebrería visigoda europea.

Vista aérea del Castillo de Guadamur / Gobierno de Castilla-La Mancha

La mayor parte de las piezas originales se conservan hoy en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid o en museos de París, pero en Guadamur se puede visitar el Centro de Interpretación del Tesoro de Guarrazar, donde se exponen réplicas y, en ocasiones, objetos hallados durante las excavaciones, junto con paneles que reconstruyen la historia del yacimiento.

Los otros dos lugares clave del pueblo son la Ermita de Nuestra Señora de la Natividad y alza la Iglesia Parroquial de Santa María Magdalena. La primera de ellas, situada junto al castillo, es un templo mudéjar cuya construcción data de los siglos XIII‑XIV, y en cuyo interior cuelgan reproducciones de iconos bizantinos y motivos decorativos de épocas pasadas.

Mientras que, en el corazón del pueblo, se encuentra la Iglesia Parroquial de Santa María Magdalena, un templo del siglo XVI con trazas renacentistas. A pocos pasos, la picota o rollo jurisdiccional recuerda épocas en las que la justicia se administraba en la misma plaza.

Una amplia oferta de actividades

Más allá de estas visitas, el pueblo ofrece un mayor plan de actividades. Como visitas guiadas, propuestas culturales y rutas que enlazan el paisaje agrícola de olivos y campos abiertos con el pasado más remoto. Y para quienes busquen un plan alternativo a la historia, se encuentra el Museo de Costumbres y Artes Populares de los Montes de Toledo —ubicado en la antigua ermita de San Antón— o el curioso Museo de Muñecas de Salyperla, una colección privada que revive décadas de historia popular a través de juguetes e historias cotidianas.