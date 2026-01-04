Los 5 restaurantes de Toledo con menú especial de Reyes que no puedes perderte

Con la llegada de la fiesta de los Reyes Magos, muchos toledanos buscan opciones gastronómicas para celebrar la última fecha festiva de la Navidad. Además de planes familiares como la cabalgata o dulces típicos como el roscón de Reyes, varios restaurantes de Toledo y alrededores han preparado menús específicos para el 5 y 6 de enero.

Desde restaurantes históricos hasta propuestas más actuales, la oferta gastronómica vuelve a convertirse en protagonista. Con platos y menús específicos para celebrar en familia o con amigos, estos cinco restaurantes de la provincia ofertan menú especia del Reyes para aquellos toledanos que aún no tengan claro si celebrar la festividad fuera de casa.

En el Caso Histórico: restaurante Manjares

Cerca de la plaza Zocodover, Restaurante Manjares ha preparado un menú especial para el Día de Reyes, disponible el 6 de enero y solo bajo esta oferta, sin carta habitual ni otros menús ese día.

El menú, con un precio de 50 € por persona, incluye un entrante —brocheta de marisco— y varios platos para compartir como carpaccio de tomate con bonito del Norte o torrezno de Soria. Como segundo a elegir, hay desde solomillo de ternera de añojo, bacalao sous vide con ajada al pimentón o pisto de verduras, hasta presa ibérica o perdiz escabechada con crema de patata.

Para terminar, el postre es una tarta de queso de La Posada con sirope y esferificaciones de frutos del bosque, y el menú incluye pan, agua, vino y copa de espumoso.

También hay menú infantil para menores de 10 años con entrante, principal y postre adaptado.

Con menús especiales durante toda la campaña de Navidad: Venta de Aires

La histórica Venta de Aires, centenaria en la gastronomía de Castilla-La Mancha, ofrece una amplia propuesta de menús de Navidad, como en Nochevieja.

Uno de los platos de la Venta de Aires / Venta de Aires

En su carta de Navidad se aprecia la calidad y variedad de sus propuestas, con entrantes, platos principales y postres clásicos, ideales para comidas o cenas en estas fechas. Entre otras opciones figuran platos como perdiz estofada “Venta de Aires”, tournedó Rossini con foie gras o corvina sobre crema de piquillo, acompañados de bodega incluida en el precio.

Es un lugar muy solicitado para comidas festivas y reservas en torno al 5 y 6 de enero gracias a su trayectoria y cocina tradicional.

A 18 kilómetros de Toledo: Villa Molero Mesón Cabañas

A escasos 20 minutos de la capital, en Cabañas de la Sagra, el restaurante Villa Molero Mesón Cabañas ofrece un menú de Reyes por un precio de 60 euros. Este se compone de cuatro entrantes, un plato principal, un postre y café.

Con propuestas tradicionales de mesón y trato cercano, lo convierte en una opción sólida para celebrar en torno a la gastronomía regional estas fechas.

Para asegurarte disponibilidad y saber si cuentan con menú especial para el 5 o 6 de enero.

Para los amantes de la comida tradicional con producto local: Laberinto del Rey

Laberinto del Rey, en el Casco Histórico, apuesta por una cocina tradicional toledana con producto de la zona en un ambiente cálido y acogedor.

El restaurante ofrece un menú especial de Reyes el 6 de enero, con una carta basada en ingredientes locales seleccionados y propuestas de temporada que pueden adaptarse a celebraciones familiares o comidas festivas.

Con un ambiente más informal: la Taberna Botero

En la Taberna Botero, ubicada también en el centro de Toledo, puedes encontrar menús y una carta variada con entrantes, carnes, pescados y postres elaborados con guiños creativos.

El establecimiento mantiene menús disponibles todos los días y platos que pueden encajar en celebraciones festivas como el Día de Reyes.