El histórico bar de Toledo que dice adiós tras más de medio siglo: "Un hogar para muchos"

El año ha empezado de luto para los vecinos de Toledo. Uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, concretamente cerca de la estación de tren de Santa Barbará ha cerrado de forma definitiva antes de este 2026.

Frente a la estación de tren de Santa Barbará en Toledo, se encontraba El Telón. Para los vecinos de la zona, era muy habitual acercarse a este histórico bar a tomar algo, porque es un local que llevaba 55 años abierto en la misma zona. Ahora, muchos habitantes se preguntan qué ha ocurrido.

El bar de Toledo de medio siglo de historia que cierra sus puertas

En 1969, el bar El Telón de Toledo recibía a su primer cliente. Los 55 años de historia de este emblemático local cerraron su capítulo más importante antes de las fiestas navideñas, el 22 de diciembre, coincidiendo con el sorteo de la Lotería de Navidad. Fue cuando decidieron cerrar para siempre.

Esta noticia lo ha comunicado Raúl Gómez, dueño del establecimiento. Unos días antes del cierre comunicó en un vídeo de despedida lleno de emoción: “Gracias por tantos años juntos, tras una vida llena de recuerdos, amistad y buena compañía, El Telón cierra sus puertas", explicó.

Desde el equipo de este histórico bar de Toledo, han querido agradecer todo lo que su clientela fiel le ha demostrado durante estos años. "Os queremos agradecer de corazón a todos los clientes que, con su fidelidad y cariño, hicieron de este lugar un hogar para muchos”, fueron las emotivas palabras que les dedicaron.

El bar El Telón de Toledo cierra sus puertas tras más de medio siglo en la ciudad / El Telón

Los que empezaron con este negocio tan mítico de la ciudad de Toledo fueron los padres de Raúl. Con ellos empezó a trabajar en 1989: “Me enseñaron a trabajar, a estar y a familiarizarme con ellos". Su propósito durante estos años ha sido seguir su ejemplo: "Lo he intentado hacer lo mejor posible”, fueron las palabras del dueño, que junto a sus hermanos Maxi y María tenía la regencia.

Este bar de Toledo era conocido por su gran relación calidad-precio

Para los vecinos de Santa Barbará en Toledo, el bar de El Telón era conocido, además de por su trato cercano con los clientes, por su comida casera. Podían presumir de tener una gran relación calidad- precio, porque sus menús asequibles costaban apenas 11 euros en días laborables.

A pesar de que sus clientes echarán de menos la amplia carta de platos caseros y lo consideran una mala noticia, entienden que los dueños quieran comenzar una nueva etapa vital. “Gracias por tantos años de confianza, risas y momentos compartidos, este bar cierra, pero los recuerdos se quedan para siempre” concluye Raúl en su video.