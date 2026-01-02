Así es el futuro Plan de Ordenación Municipal de Toledo: en qué barrios se van a construir viviendas, protección pública y fechas

Ya está aquí una de las noticias que más expectación ha generado entre los vecinos de Toledo en los últimos años. El documento inicial del futuro Plan de Ordenación Municipal (POM) de Toledo está preparado para someterse a la tramitación ambiental de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. En este proyecto, se desarrollan las estrategias del desarrollo urbanístico de la ciudad para los próximos años.

Según ese documento inicial, el POM tendrá una vigencia aproximada de 20 años, con 970 hectáreas de nuevas superficies para un máximo de 16.000 nuevas viviendas. Estos proyectos de viviendas contarán con un 50 % contarán con algún régimen de protección pública.

Así es el Plan de Ordenación Municipal de Toledo para los próximos años

Para la ciudad, el nuevo Plan de Ordenación Municipal de Toledo es una de sus grandes prioridades. El alcalde de, Carlos Velázquez, destacó que este documento "es fruto de las diversas reuniones mantenidas con todos los grupos políticos con representación municipal para tratar de alcanzar el máximo consenso posible en la redacción del Plan de Ordenación Municipal". Además, quiso remarcar que cuenta con la colaboración de los grupos políticos.

En cuanto a las fechas, desde el Ayuntamiento de Toledo esperan que la aprobación definitiva para el POM llegue a lo largo del 2027. Un proyecto que consideran muy importante para el desarrollo de la ciudad. Además, son muchas las zonas de la ciudad que van a cambiar de imagen y crecer urbanísticamente.

Documento inicial que explica el Plan de Ordenación Municipal de Toledo / Ayuntamiento de Toledo

Con este nuevo documento inicial, se expone la construcción de pisos en parte de la zona del recinto ferial de La Peraleda, pero fuer a de las zonas industriales. Además, contemplan el desarrollo urbanístico, en las próximas dos décadas, de Valparaíso y Azucaica, Zona de Contacto y la zona del arroyo Ramabujas.

Otro punto importante es el Polígono Residencial, en el que los futuros desarrollos urbanísticos se situarán en paralelo a la calle Vía Tarpeya. La zona de Huerta del Rey, aún se especifica que está "en estudio". También se ve una ubicación junto a la estación de tren de Santa Bárbara, que se pensó en trasladar allí el recinto ferial de la ciudad.

Una zona que cambiará de imagen por completo será la de Pinedo. Con una superficie de 218 hectáreas, se incluye una gran zona verde, de ocio, cultural, recreativo y de deportes. Esta renovación supone casi un 25% de todos los nuevos desarrollos que se incluyen.

En esos nuevos desarrollos, además, se contemplan 18 hectáreas para la denominada Abadía Oeste. Un suelo de uso terciario que se destinaría a la ampliación del Parque Comercial.

Cómo serán los plazos del POM de Toledo a partir de ahora

Ya se conocen todos los detalles que va a traer el nuevo Plan de Ordenación Municipal de Toledo, ahora la gran pregunta es qué plazos hay por delante para su aprobación. Este documento inicial supone el primer paso para que se apruebe.

A continuación, entra en una segunda fase con el estudio Ambiental Estratégico. Este tipo de estudios que valora su impacto, deberán de ser sometidos a información pública y participación ciudadana.

Para la tercera fase, se contempla la concertación del POM con un resumen explicativo de modificaciones que se han ido incorporando. Su aprobación inicial se prevé que se produzca a lo largo de 2027. Después entraría en su última fase, la aprobación definitiva de este Plan y su publicación.