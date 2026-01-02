Este es el mejor roscón de Reyes de Toledo, según la revista 'Viajar': "Tiene un ingrediente especial"

El roscón de Reyes es uno de los postres —junto al turrón— más esperados en las mesas españolas durante las fiestas navideñas, una tradición que se repite cada año y que despierta debates, comparaciones y búsquedas del mejor en cada ciudad. Con fruta escarchada, relleno o sin él, este dulce se ha convertido en un símbolo del Día de Reyes. En el recorrido por los mejores roscones del país, la revista 'Viajar' ha señalado cuál es el más destacado en Toledo.

Según la revista especializada en turismo y gastronomía, el mejor roscón de Reyes de la capital castellanomanchega se elabora en el obrador San Telesforo, una de las pastelerías más emblemáticas y antiguas de la ciudad.

San Telesforo es conocido ampliamente por su mazapán, considerado como uno de los referentes de la ciudad. El obrador presume de elaborar el mazapán más antiguo del mundo, una tradición que se remonta a 1806 y que ha pasado de generación en generación. Sin embargo, y aunque los roscones llegaron más tarde a su obrador, su filosofía de elaboración sigue siendo la misma: respeto por tradición, materias primeras de alta calidad y procesos artesanales.

Así es la elaboración del mejor roscón de Toledo

El roscón de Reyes de San Telesforo destaca por una receta basada en ingredientes clásicos y cuidadosamente seleccionados. Este consiste en un brioche de doble fermentación elaborado con mantequilla fresca francesa, leche, huevos, un toque de ron añejo dominicano y ralladuras de naranja y limón frescas. Mientras que uno de los elementos clave para aportar su sabor es la centenaria agua de azahar de Luca de Tena.

Previo a la cocción y tras el delicado proceso de fermentación lenta se pinta la superficie con huevo y se decora con fruta confitada y almendra y azúcar en granillo. Esta elaboración se realiza siguiendo métodos tradicionales, lo que permite obtener un roscón esponjo y equilibrado.

El obrador ofrece tanto el roscón tradicional como versiones rellenas, adaptándose así a los gustos actuales sin renunciar a la receta clásica. Y estos se pueden comprar bien en sus tiendas físicas ubicadas en la Plaza de Zocodover o en el Mercadito Plaza de España - Ronda de Buenavista o a través de reservas en su página web o teléfono de contacto.

Así, la elección de San Telesforo por parte de la revista Viajar refuerza el prestigio de este establecimiento dentro de la repostería toledana, junto a otras confiterías como Santo Tomé, ambas consolidadas por su mazapán con Indicación Geográfica Protegida (IGP Mazapán de Toledo).