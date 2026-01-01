Estos son los sitios de Toledo donde poder entregar la carta a los Reyes Magos

Con la llegada del nuevo año, y la cuenta atrás ya activada para la llegada de los Reyes Magos y su cabalgata, Toledo entra de lleno en los días más esperados por los más pequeños. Y es que, para aquellos que aún no hayan enviado su carta a los sus majestades, están a tiempo. Tanto la capital como la provincia toledana cuentan con distintos puntos habilitados donde los niños podrán entregar sus deseos: desde buzones especiales hasta actos presenciales pensados para mantener viva la ilusión.

Una de las formas más populares para hacer llegar la carta a Melchor, Gaspar y Baltasar es a través de los buzones mágicos que Correos ha instalado en varias oficinas de la provincia toledana. Esta iniciativa forma parte de una campaña que suma ya treinta años y que estará activa hasta el próximo 5 de enero. En toda Castilla - La Mancha contempla un total de 22 buzones especiales para cartas de Papá Noel y los Reyes Magos.

Los toledanos cuentan los días para que llegue la Cabalgata de Reyes / Ayuntamiento de Toledo

Oficinas de Correos con buzones mágicos en Toledo

Ocho de los más de 600 buzones repartidos por todo el país se encuentran en la provincia de Toledo. Dentro de esta red, uno de se encuentra en la capital toledana y otro de ellos en la localidad de Torrijos, donde los niños pueden depositar sus cartas dirigidas a sus majestades. El resto están repartidos por la provincia para garantizar que las familias tengan fácil acceso a ellos.

En estas oficinas, además de depositar la carta tradicional en papel, los más pequeños pueden conseguir “packs mágicos” con cartas, sobres y pegatinas navideñas, disponibles también en Correos Market, lo que añade un toque más especial a la experiencia. Además, también cuenta con el departamento de envíos extraordinarios, a través de este enlace y seguir los pasos.

Un evento inédito: entregar la carta al Heraldo Real

Más allá de los buzones, en Toledo capital existirán momentos especiales para hacer entrega de las cartas en persona. La ciudad ha programado la Recogida de Cartas "Buzón Real" los días 2 y 3 de enero, una actividad pensada específicamente para que los niños puedan de ver de cerca cómo sus deseos empiezan el camino hacia Oriente.

Y para añadir más magia, el 3 de enero tendrá lugar un acto sin precedentes en la capital toledana durante las fiestas navideñas. Por primera vez, el Heraldo Real —el mensajero oficial de Melchor, Gaspar y Baltasar— visitará Toledo para anunciar la llegada de los Reyes Magos y recoger las cartas de los más pequeños. Un evento que tendrá lugar en la Plaza de Zocodover a partir de las 17:30 horas.