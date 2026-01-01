NAVIDAD
Cabalgata de Reyes en Toledo: recorrido, horarios y consejos para verla en familia
El 5 de enero tiene lugar una de las grandes citas navideñas, y repasamos el itinerario que seguirá la cabalgata en la ciudad de Toledo
El 5 de enero es uno de los días más ilusionantes del año, tanto para grandes como pequeños. Las cabalgatas de los Reyes Magos llenan de felicidad e inocencia a todos. Los caramelos, esos últimos deseos y esperanzas de que "nos caiga" lo que hemos pedido a sus majestades son algunos de los sentimientos típicos que se tienen durante esta jornada. Y la ciudad de Toledo ya se prepara para celebrar este gran día.
El Cortejo Real de la Cabalgata de Reyes estará formado por nueve carrozas —tres de los Reyes Magos y seis tematizadas acompañadas todas ellas de pasacalles acordes a la temática de cada carroza—; además tendrá 30 caballos. En total, más de 550 personas formarán parte de este evento que recorrerá las calles toledanas y en el que se lanzarán más de 6.000 kilos de caramelos durante el recorrido.
Horario y recorrido de la Cabalgata de Reyes Magos en Toledo
Saldrá a las 18:00 horas desde el Centro Cívico Distrito de Buenavista y terminará su recorrido en Puerta de Bisagra. Pasará por las siguientes ubicaciones:
- Avenida de Portugal.
- Avenida de Barber.
- Avenida de la Reconquista.
- Finalizará en Puerta de Bisagra donde los Reyes Magos serán recibidos por el alcalde y la corporación municipal.
Este recorrido contará además con tres puntos de avituallamiento para cubrir todo el cortejo, que estarán situados en la avenida de Barber (junto al Hospital Virgen de la Salud); y al inicio y al final de la avenida de la Reconquista. Con el objetivo de garantizar la seguridad, se mantendrá el tramo sin ruido desde el Centro Cívico de Buenavista hasta Santa Casilda.
A su llegada a la Puerta de Bisagra, el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, entregará las llaves de la ciudad a sus majestades y la Corporación Municipal lanzará más de 1.000 balones.
Posteriormente, habrá fuegos artificiales para finalizar las fiestas navideñas en la ciudad, en las que los toledanos han podido disfrutar de decenas de actividades.
Recomendaciones de los cuerpos de seguridad para disfrutar de la cabalgata con los niños
Es una de las citas navideñas donde más vecinos se aglomeran. Por ello y, sobre todo si acudimos con niños pequeños, es importante seguir algunas de las recomendaciones que dan desde los cuerpos policiales y bomberos:
- Si queríamos ver la cabalgata desde un punto en concreto y ya está ocupado, no forzar el acceso ni empujar a los demás. Esto puede provocar pequeñas avalanchas.
- No obstaculizar ni entorpecer la entrada ni salida de los vehículos de emergencia. Seguir en todo momento las indicaciones de los cuerpos de seguridad.
- Nunca cruzar o invadir la calle mientras se celebra el desfile.
- En caso de ir con niños, tenerlos siempre localizados y, a ser posible, darles la mano. Si vemos a alguno perdido, llevarlo hacia algún miembro de la Policía.
- Una vez terminada la cabalgata, abandonar el lugar de forma ordenada. Sin prisas.
