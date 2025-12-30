¿Vuelve el frío siberiano a Toledo en Año Nuevo? Esta es la previsión de la AEMET

Toledo se acera al fin de año con los termómetros en temperaturas bajas. Para Nochevieja y Año Nuevo, 31 de diciembre y 1 de enero, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé unas temperaturas mínimas que rondan los cero grados, que irán subiendo a partir del viernes.

Eso sí, hay una de cal y una de arena. Si bien las temperaturas se mantienen bajas hasta el viernes, en estos dos días solo existen pequeñas probabilidades de lluvia. Sin embargo, el posterior aumento de las temperaturas traerá consigo precipitaciones, que provocarán fuertes lluvias todo el fin de semana.

Días de tregua en Toledo antes de la entrada de una nueva borrasca: la fecha exacta en la que volverán las lluvias / Freepik

Año nuevo, mismo frío

En la última noche del año, como viene siendo habitual estas últimas semanas, tocará pasar frío. Así apuntan las previsiones de la Aemet para la ciudad de Toledo. En la noche del 31 de diciembre al 1 de enero los termómetros marcarán los cero grados, e incluso podrían llegar a marcar alguna décima menos, llegando a los -2º C.

Por otra parte, las máximas tampoco serán muy altas. Para aquellos que tengan que salir a trabajar el miércoles 31 o quieran correr la San Silvestre, las máximas se van a quedar por debajo de los 10 °C. La misma temperatura se repetiría para el día de Año Nuevo, con 9º C de máxima y 0º C de mínima.

Pocas probabilidades de lluvia para el fin de año

En cuanto a las precipitaciones, por ahora la previsión que da la Aemet es de una probabilidad baja tanto para Nochevieja como para Año Nuevo. Para el día 31, la probabilidad es del 0%, mientras que para el jueves esa probabilidad aumenta ligeramente hasta el 10% por la mañana y el 45 % por la tarde.

El pronostico de la AEMET para Toledo / Ayuntamiento de Toledo

Además, no parece que en estos días vaya a hacer mucho viento. Como mucho las rachas podrían llegar a 5 o 10 kilómetros por hora, lo que ayudaría a que esa sensación de frío descendiera ligeramente.

Una de cal y otra de arena para comenzar 2026

El inicio del nuevo año, si hablamos de la meteorología, trae cosas buenas pero también malas. Por un lado, tanto para el viernes como para el fin de semana se espera un aumento tanto de las temperaturas mínimas como máximas. La mínima podría llegar hasta los 7º C el domingo, mientras que la máxima tocaría su techo el sábado, con 13º C.

Sin embargo, cabe la posibilidad de que no se puedan aprovechar estas subidas de temperaturas en la ciudad a causa de las lluvias. Para el viernes ya existe una probabilidad de precipitación del 70%, mientras que para el sábado y domingo es aún mayor, con 90% y 85% respectivamente. Además, las rachas de viento también aumentan, llegando a los 15 km por hora el domingo.