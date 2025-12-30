Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SANIDAD

'Uzumaki': la fotografía realizada en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo galardonada en 'FOTCIENCIA21''

Esta imagen, con el resto de las seleccionadas, formará parte de una exposición itinerante por diversas localidades de todo el mundo, recorriendo museos, centros de ciencias y universidades

‘Uzumaki’, De Daniel García Ovejero Y Javier Mazarío Torrijos

Daniel Romera

La fotografía científica 'Uzumaki' —espiral en japonés—, realizada por los científicos Daniel García Ovejero y Javier Mazarío Torrijos, del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, fue galardonada con el segundo premio en la modalidad Micro de 'FOTCIENCIA21'.

La iniciativa de divulgación 'FOTCIENCIA' está impulsada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). Estos dos científicos galardonados pertenecen al laboratorio de Neuroinflamación y del Servicio de Microscopia y Análisis de la Imagen del hospital, respectivamente.

Una imagen que también es una solución técnica

La imagen seleccionada corresponde a una micrografía obtenida a partir de un corte de pocas micras de grosor que abarca 8,5 cm de intestino de rata, captada con un objetivo 10x, en la que se distinguen vellosidades y criptas intestinales dispuestas en una voluta o espiral, semejante a la concha de un caracol.

El intestino es un órgano complejo de analizar al microscopio por su forma tubular y gran longitud. Para abordar este reto, en histología se emplea la disposición de la muestra en "rollo suizo", que consiste en enrollar cuidadosamente el tejido intestinal antes de realizar los cortes finos, generando preparaciones en las que el órgano aparece organizado en espiral.

La iniciativa FOTCIENCIA: unir la ciencia a la ciudadanía

FOTCIENCIA busca acercar la ciencia a la ciudadanía mediante la fotografía científica y promover, dentro de la comunidad investigadora, la importancia de divulgar el trabajo científico.

Tras la selección, las imágenes pasan a formar parte de una exposición itinerante y del catálogo que la acompañan en diversas localidades de todo el mundo, recorriendo museos, centros de ciencia, universidades y espacios culturales.

La exposición y la publicación del catálogo tendrá lugar durante la primavera de 2026. Ya será en junio cuando se dé inicio a la itinerancia de 'FOTCIENCIA21'.

Modalidades de Participación

Dentro de la iniciativa 'FOTCIENCIA' existen distintas categorías en las que presentar tus imágenes, que a su vez están dotados de diferentes premios económicos, además de la visibilidad que otorga. En este caso, 'Uzumaki' fue galardonada con el segundo premio en la categoría Micro, que daba como premio 1.000 €. El primer premio lo obtuvo la fotografía 'Frutos microscópicos' con una dotación económica de 1.500 €.

Frutos microscópicos, de Brandos Antonio Segura Torres

Frutos microscópicos, de Brandos Antonio Segura Torres / Web FOTCIENCIA

Sin embargo, esta no es la única categoría ni las únicas fotografías premiadas. En total, son seis categorías con ocho fotografías premiadas.

  • General: Al igual que en la categoría Micro, hay dos fotografías premiadas con la misma diferencia económica entre premios (1.500 €-1.000 €).
Génesis, de Maria Dolors Guillén Espínol

Génesis, de Maria Dolors Guillén Espínol / Web FOTCIENCIA

  • Alimentación y Nutrición: Una sola fotografía premiada con 600 €.
Dentro del cascarón, de Jesús Miguel Rodríguez Castaño

Dentro del cascarón, de Jesús Miguel Rodríguez Castaño / Web FOTCIENCIA

  • Agricultura Sostenible: Una fotografía premiada con 600 €.
El desafío de curar las heridas del suelo, de Alejando Muñoz Fernández

El desafío de curar las heridas del suelo, de Alejando Muñoz Fernández / Web FOTCIENCIA

  • ACTS (Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad): Una fotografía premiada con 2.100 €.

¡¡Corre, corre, que te pillo, estornino, estorninillo!!, de Miguel Ángel Gil Fernández

¡¡Corre, corre, que te pillo, estornino, estorninillo!!, de Miguel Ángel Gil Fernández / Web FOTCIENCIA

  • La Ciencia en el Aula: Una fotografía premiada con 600 €.
Rotífero fluorescente, de Carmen Girón López, Martina Hernández Calero y Laura Lozano Arcelus

Rotífero fluorescente, de Carmen Girón López, Martina Hernández Calero y Laura Lozano Arcelus / Web FOTCIENCIA

