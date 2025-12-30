¿Habrá recogida de basuras en Nochevieja y Año Nuevo en Toledo?

Las fechas festivas suelen traer consigo cambios en el funcionamiento de los servicios municipales, y la recogida de basuras es una de las principales dudas entre los vecinos de Toledo en la recta final del año. Con la llegada de Nochevieja y el día de Año Nuevo, muchos ciudadanos se preguntan si podrán sacar la basura con normalidad o si el servicio se verá afectado por las celebraciones.

En el caso de la capital toledana y a diferencia de la ciudad de Madrid, el servicio municipal de recogida de residuos urbanos sí se mantendrá activo tanto en Nochevieja como en Año Nuevo, garantizando la limpieza de la ciudad durante ambos días festivos. Al igual que en cualquier otro día, el horario habitual para depositar la basura en los contenedores será de 20:00 a 23:00 horas. La única diferencia prevista es que los camiones de recogida pasarán algo más tarde de lo habitual, debido a la reorganización del servicio durante estas jornadas festivas.

Este servicio de recogida, llevado a cabo por la Gestión de Residuos Urbanos, forma parte de las competencias municipales orientadas a garantizar la salubridad pública, el mantenimiento del espacio urbano y la correcta gestión de los residuos domésticos. En Toledo, la recogida se realiza de manera regular en función de las zonas y barrios, adaptando los recorridos y horarios a las necesidades de cada área de la ciudad.

Archivo - Archivo.- Dos operarios de recogida de residuos / Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

Desde el Ayuntamiento se recuerda que respetar el horario de depósito es fundamental, especialmente en días con una mayor generación de residuos como Nochevieja. Sacar la basura fuera del horario establecido puede provocar acumulaciones innecesarias en la vía pública y dificultar el trabajo de los operarios de limpieza. La continuidad del servicio durante estas fechas responde a la consideración de la recogida de residuos como un servicio esencial, incluso en días festivos.

Nochevieja: una fecha que reunirá a todos los toledanos en Zocodover

El consistorio también insiste en la necesidad de extremar el cuidado en zonas de especial afluencia, como el Casco Histórico o los entornos donde se concentran celebraciones, para facilitar el trabajo de los servicios de limpieza y mantener la ciudad en condiciones óptimas.

Uno de estos puntos clave será la Plaza de Zocodover, que esté 31 de diciembre será el epicentro de la "Gran Fiesta de Fin de Año", organizada por el Ayuntamiento de Toledo y contará con la actuación de la Orquesta Vulkano a partir de las 23:30 horas. Posteriormente, tendrán lugar los fuegos artificiales desde el Alcázar y las uvas de la suerte.