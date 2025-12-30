HISTORIA
Toledo tuvo su propio "Ecce Homo": así fue la restauración que sufrió el pueblo con menos habitantes de España
En un municipio de Toledo también tuvieron que enfrentarse a una mala restauración de la imagen de su patrona, como ocurrió con el Ecce Homo de Borja
Cecilia Giménez, la aragonesa que en 2012 intentó restaurar el Ecce Homo de Borja, ha fallecido a los 94 años en la residencia donde residía. En un intento de ayudar a sus vecinos, catapultó su fama y la pequeña localidad al intervenir con un resultado cuestionable el fresco de Elías Martínez que data de principios del siglo XX y decoraba la iglesia del Santuario de la Misericordia de la localidad. Hace unos años, una localidad de Toledo vivió un escenario muy similar.
La localidad de Toledo que tuvo un "Ecce Homo" como el de Borja
Ocurrió en un municipio de Toledo que es también el pueblo con menos habitantes de toda España, solo tres. En los años sesenta un falso experto maltrató en vez de recuperar la imagen original de la patrona de Illán de Vacas, la Virgen de la Paz, con un resultado igual al del famoso Ecce Homo de Borja, en Zaragoza. Finalmente, fue en el año 2021 cuando consiguieron recuperar por completo la talla de finales del siglo XVI.
Fue el párroco de Illán de Vacas, Damián González, el que encargó una buena restauración a Noemí Sierra. Es una toledana licenciada en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha, que desde niña sentía una auténtica vocación por el arte y el patrimonio. Tras haber hecho prácticas en el mundo de la abogacía completó sus estudios con una diplomatura en Conservación y Restauración de Bienes Culturales.
En una entrevista con la televisión de Castilla-La Mancha, explicó que se tomó esa restauración como "un reto" porque la talla parecía más un "esperpéntico muñeco de feria" que una figura religiosa. "Ha sido un atentado contra el patrimonio, es una magnífica obra que estaba desfigurada, tenía multitud de estratos de pintura y varias capas de estuco que he tenido que retirar, pues el aspecto no era el de una Virgen", argumentaba en 2021.
Necesitó tres meses de trabajo con bisturí y pincel, utilizando disolventes orgánicos y bastoncillos, para conseguir devolver a la pieza su gran aspecto original. Desde esta localidad de Toledo, la restauradora denunció que era muy habitual encontrarse intervenciones fraudulentas como la del Ecce Homo de Borja y que el intrusismo laboral no se debería permitir.
La localidad con menos habitantes de España
Como ocurrió con Borja en Zaragoza y la restauración del Ecce Homo, este trabajo artístico puso a Illán de Vacas en el mapa. Lo cierto es que esta localidad de Toledo no solo es conocida por su patrimonio artístico, también por sus habitantes.
Con tan solo tres vecinos censados, esta localidad a menos de una hora de Toledo, ya en la comarca de Talavera de la Reina, es según el Instituto Nacional de Estadística (INE) el pueblo más pequeño de España. Además, tienen la peculiaridad que los tres habitantes oficiales de Illán de Vacas son familia: Javier, el alcalde, Julián, su primo y Estalisnao, el hijo del segundo.
