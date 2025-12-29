Toledo lanza una nueva edición de 'Navidades Deportivas' con el objetivo de fomentar la actividad física entre los más jóvenes

El Ayuntamiento de Toledo lanzó la semana pasada una nueva edición de la campaña 'Navidades Deportivas', mediante la cual se pueden disfrutar de las instalaciones deportivas de la ciudad a un precio reducido, con el objetivo de fomentar la práctica deportiva y la actividad física entre los más jóvenes.

Por ello, hasta el próximo 7 de enero, los menores de 15 años podrán practicar deporte por tan solo un euro la hora en las distintas pistas y pabellones de Toledo.

Un aumento del uso de instalaciones deportivas en este periodo

"Somos conscientes de la importancia de practicar actividad física y queremos promover la cultura deportiva en nuestra ciudad, y ofrecérselo a los más jóvenes como alternativa de ocio en estas vacaciones", ha señalado el concejal de Deportes, Rubén Lozano.

En este sentido, ha asegurado que, según los datos de las últimas jornadas, el uso de las instalaciones deportivas "se está incrementando en el periodo vacacional en nuestra ciudad". Además, estas instalaciones mejoran cada día su calidad, lo que provoca que estén en un perfecto estado para su uso en estas fechas.

Cartel 'Navidades Deportivas' 2025, Toledo / Ayuntamiento de Toledo

Por último, el concejal ha invitado a los toledanos a aprovechar esta campaña para hacer deporte, ya que este periodo navideño además de "tiempo de descanso y tiempo de vacaciones es tiempo de hacer deporte en Toledo".

Condiciones de uso del programa 'Navidades Deportivas'

Para llevar a cabo esta iniciativa, se deben cumplir una serie de parámetros que posibiliten el uso de estos pabellones y pistas de la ciudad. Por un lado, la tasa de utilización de los servicios será de 1 euro por hora y persona, en los horarios e instalaciones que se encuentren disponibles.

Además, será obligatorio utilizar ropa adecuada para la actividad, garantizando así la seguridad de los jóvenes que se encuentren realizando deporte en ese momento. Asimismo, el precio máximo será el marcado por la tarifa normal.

Condiciones de uso programa 'Navidades Deportivas' / Patronato Deportivo Municipal Toledo

En las actividades de carácter colectivo (fútbol, fútbol sala, baloncesto, etc.) deberá cumplirse el número mínimo de jugadores requerido para cada actividad y su uso será exclusivamente de ocio y recreativo, no estando permitidos entrenamientos, cursos ni torneos.

Por último, y muy importante, cabe destacar que las reservas de estos servicios solo podrán realizarse en el momento del uso y de forma presencial. Es decir, no se pueden realizar reservas de forma adelantada ni por ninguna página web, el trámite se debe realizar en persona en la propia instalación deportiva.