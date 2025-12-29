La joven de Toledo ingresada en la UCI por tomar unos sobres adelgazantes supera el segundo trasplante de hígado

Desde hace días, un suceso ha impactado a los vecinos de Toledo. Raquel Barata es una joven de 18 años que está ingresada grave en la UCI y que necesitaba un trasplante de hígado. Ha llegado a esta situación por los daños que le han causado en el órgano el consumo de unos sobres adelgazantes.

Su familia se ha movilizado en redes sociales pidiendo donaciones para este trasplante. En una primera intervención, la joven rechazó el órgano y necesitaba un segundo. Ahora, sus seres queridos nos actualizan su estado y su proceso de recuperación.

Así se encuentra la joven de Toledo ingresada en la UCI por tomar sobres adelgazantes

Raquel Barata se encuentra grave en la UCI del Hospital Universitario de Toledo desde hace casi una semana por daños en el hígado a causa de unos sobres adelgazantes. Los últimos días han sido cruciales en el proceso de su recuperación.

En un primer momento, Alba Barata, la hermana de la joven (@ab.jjds77 en TikTok), explicó en redes sociales que ya se había sometido a la operación de trasplante de hígado y que toda la intervención había ido bien. Parecía que el proceso estaba encaminado a su pronta recuperación, pero durante el fin de semana compartieron que había rechazado ese nuevo órgano y que necesitaba de otro. Sus familiares explicaron que volvía a encontrarse grave y que necesitaba de otra intervención.

En declaraciones a El Periódico de España, la familia de la joven de Toledo ingresada a causa de unos sobres adelgazantes confirman que la segunda intervención ha sido un éxito. Parece que este nuevo hígado le está funcionando y que ahora sí va a ir mejorando. Ahora la recuperación será poco a poco y esperan seguir dando buenas noticias.

El mensaje de la familia sobre el Hospital de Toledo

Desde la familia de Raquel Barata quieren aprovechar esta situación crítica para compartir diferentes mensajes. Para empezar, están muy agradecidos con el Hospital de Toledo y todo su equipo por el trato que han recibido en estos duros momentos: "Sin ellos, nada de esto hubiera sido posible, mi hermana no estaría aquí", explicaba Alba a través de un vídeo que han compartido en redes sociales.

En la sección de comentarios de los diferentes vídeos que la familia de la joven en redes sociales, han pedido que los medicamentos informen bien de los ingredientes que contienen y de los riesgos que pueden conllevar. Opinan que en muchas ocasiones estos casos ocurren porque no se conoce bien lo que se toma y falta información.

Además, los usuarios de redes sociales esperan que les sigan actualizando su estado. Esperan que a través del caso de Raquel no se repitan estas situaciones y que todo el mundo tome conciencia de los peligros de ciertos medicamentos que prometen ser milagrosos.