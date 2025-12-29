OPCIONES DIFERENTES
¿Sin planes para Nochevieja? El restaurante centenario, cerca de Madrid y con uno de los menús mejor valorados todavía tiene plazas
Situado en Toledo y a una hora de Madrid, este restaurante centenario aún tiene plazas disponibles para su cena de Nochevieja, incluyendo un menú infantil para los más pequeños
Cada vez son más las personas que optan por pasar Nochevieja en un restaurante. Las ventajas son claras: es un plan diferente, la comida suele ser increíble y no tienes que preocuparte por nada más que disfrutar. El inconveniente es que hay que reservar con mucha antelación, pero uno de los menús mejor valorados para este día tan especial de Toledo, muy cerca de Madrid, tiene todavía disponibles los últimos huecos.
El restaurante de Toledo que todavía tiene hueco para su menú especial de Nochevieja
En la provincia de Toledo, en pleno Circo Romano, se encuentra el único restaurante centenario de Castilla-La Mancha, uno de los mejor valorados para esta noche tan especial. Con aperitivo, entrante, un plato principal para elegir, prepostre, postre, uvas de la suerte y cotillón, la Venta de Aires tiene sus últimas plazas para Nochevieja y empezar el año 2026 de la mejor forma.
La velada empieza con el aperitivo de jamón y lomo ibérico, además de gamba blanca de Huelva y langostino de Sanlúcar, para dar paso al entrante de bisqué de galeras con medallón de rape alangostado. Para el plato principal, se puede elegir entre roulé de ternera relleno de castañas, colmenillas y lámina de trufa sobre parmentier o la famosa perdiz estofada “Venta de Aires”. La nota dulce será con una sopa de almendras como prepostre, también lingote imperial de chocolate y oro, mazapán y tejas de Santo Tomé de postre.
Cuando lleguen las 00.00, los que opten por esta cena recibirán el Año Nuevo con las tradicionales uvas de la suerte y el cotillón. Todo esto se puede disfrutar por 145 euros cada comensal. Ojo, porque puede ser una celebración para toda la familia, incluido un menú infantil para los más pequeños, de 58 euros.
La Venta de Aires: único restaurante centenario en Castilla-La Mancha
Este restaurante de Toledo a solo una hora de Madrid es un lugar ideal para pasar la Nochevieja con su espectacular comida y gran historia. Hay que recordar que se trata del único restaurante centenario que se puede encontrar en Castilla-La Mancha y que abrió sus puertas en 1891, hace 134 años.
La Venta de Aires era el lugar al que acudían los obreros de la cercana Fábrica de Armas, los devotos del Cristo de la Vega, los pescadores o los bañistas del Puente de San Martín. Desde entonces, se han convertido en un referente de la comida casera en la región y reciben a todo tipo de personas por sus grandes productos y servicio.
En su página web explican que en su carta hay una "exquisita mezcla del sabor histórico del paso del tiempo con las últimas tendencias contemporáneas". Además, sus salones y terrazas pueden albergar todo tipo de celebraciones, banquetes, bodas, comuniones, convenciones y pequeños grupos privados.
