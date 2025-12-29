La Gala Inocente 2025 vivió su broma más tensa en Puy du Fou y dejó en shock a esta actriz española

La Gala Inocente 2025, que ha cumplido tres décadas de humor y solidaridad, fue líder en audiencia de la noche del domingo y recaudó más de dos millones de euros durante su emisión. Las "víctimas" de la noche fueron el futbolista Santi Cazorla, la cantante Leire Martínez, el presentador Aitor Albizua y las actrices Itziar Miranda y Nadia de Santiago. Esta última, reconocida por sus papeles en series como Las Chicas del cable o Manual para señoritas viajó hasta Toledo para ser "víctima" de la última broma de la velada.

La gala cerró su edición con una inocentada llevada a cabo en Puy du Fou, uno de los parques temáticos más conocidos del país. El parque de Toledo, caracterizado por recrear episodios históricos y mezclar realidad y espectáculo, sirvió como contexto ideal para una broma que fue creciendo en tensión hasta desvelar su verdadero propósito.

La actriz fue invitada al parque con motivo de la campaña de Navidad y para conocer un nuevo espectáculo denominado "El Tambor de la Libertad". Durante su visita, Nadia de Santiago recorrió el parque, asistió a varios de los espectáculos navideños y recibió algunos obsequios por parque de la organización.

Parque Puy du Fou / Web Parque Puy du Fou

El giro de la inocentada comenzó cuando los responsables del parque le informaron de que, durante una ampliación de las instalaciones, se habían hallado unos restos arqueológicos de gran valor. Poco después, ese supuesto descubrimiento se convertiría en un dolor de cabeza para Nadia de Santiago.

A Nadia se le mostró un cofre que contenía varios anillos de oro y cobre, supuestamente pertenecientes al Reino Visigodo del siglo VII. En la escena participaba también una historiadora, que explicó con detalle el valor histórico del hallazgo y su relevancia patrimonial, aumentando la credibilidad de la situación.

Una situación incómoda, incluso de tensión, para la actriz

La tensión aumentó cuando aparecieron otros trabajadores del parque recriminando que se estuviera mostrando el hallazgo sin los protocolos adecuados. Criticaron, además, que los anillos se estuvieran manipulando con una simple servilleta y sin los medios necesarios, y advirtieron de que las obras del parque debían paralizarse de inmediato para realizar las tasaciones y pruebas correspondientes por parte de Patrimonio. Todo ocurrió delante de la actriz, generando un ambiente cada vez más incómodo.

Minutos después, el responsable que custodiaba el cofre regresó alarmado al comprobar que los anillos ya no estaban dentro. Esta vez lo hizo acompañado por la Policía Local, que aseguró contar con un requerimiento de la familia propietaria de las piezas. Ante la pregunta de quién había tocado los anillos, Nadia explicó que los había vuelto a guardar, aunque otro trabajador aseguró no haberla visto hacerlo.

La situación derivó en un registro de los bolsos presentes, y fue entonces cuando los anillos aparecieron en el bolso de la actriz. Visiblemente sorprendida, Nadia negó lo ocurrido y llegó a acusar a la Policía de haberlos introducido ellos mismos. Aunque le solicitaron la documentación, el incidente no fue a más.

Tras varios momentos de confusión, incredulidad y nervios, Nadia repetía entre risas que todo era “surrealista”. Finalmente, la broma se desveló cuando, al abrir otro cofre, apareció una supuesta momia que resultó estar viva. Fue ese momento cuando la actriz recibió el muñeco de Inocente, Inocente.

"Estaba ya tensa", reconoció Nadia de Santiago al descubrir que había sido "víctima" de la inocentada, poniendo así el broche final a la gala de este año.