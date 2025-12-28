¿Para qué sirve el nuevo ventilador de gran caudal de los bomberos de Toledo y por qué mejora la seguridad en incendios?

La vicealcaldesa del Ayuntamiento de Toledo y concejal de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, Inés Cañizares, ha presentado en el Parque de Bomberos un ventilador de gran caudal de presión positiva adquirido para el Servicio de Bomberos Municipal.

Ventilador de gran caudal de presión en el parque de bomberos de Toledo / Instagram Ayuntamiento Toledo

Este nuevo equipo, con una capacidad de 45.000 metros cúbicos por hora, permitirá evacuar con mayor rapidez el humo acumulado en grandes superficies como garajes o naves industriales, mejorando la seguridad y eficacia de las intervenciones.

Reflejo del compromiso del Ayuntamiento con sus bomberos

Durante la presentación, Cañizares ha destacado que “esta inversión responde al compromiso del Ayuntamiento de dotar a nuestros bomberos de los mejores medios posibles, mejorando sus prestaciones y garantizando intervenciones más seguras y efectivas”, subrayando la apuesta del consistorio por la modernización de los recursos de emergencias.

Inés Cañizares junto a dos bomberos en la presentación del nuevo equipamiento / Instagram Ayuntamiento Toledo

¿Para qué sirve exactamente este ventilador de gran caudal de presión?

Un ventilador de gran caudal y presión, en el contexto de un cuerpo de bomberos, sirve para realizar ventilación operativa durante emergencias, especialmente en incendios estructurales. Su objetivo principal es desplazar grandes volúmenes de aire con suficiente fuerza para controlar el humo, los gases calientes y los contaminantes que se acumulan en espacios cerrados, mejorando así las condiciones de trabajo y la seguridad.

Durante un incendio, este tipo de ventilador se utiliza para expulsar humo, gases tóxicos y calor del interior de edificios. Al reducir la temperatura y aumentar la visibilidad, facilita las labores de extinción, búsqueda y rescate, y disminuye el riesgo de desorientación o intoxicación de los bomberos y de las posibles víctimas.

Ventilador de gran caudal de presión en el parque de bomberos de Toledo / Instagram Ayuntamiento Toledo

También es una herramienta importante en emergencias con materiales peligrosos y en espacios confinados, como sótanos, garajes, túneles o depósitos. En estos casos, el ventilador ayuda a diluir y evacuar vapores o gases peligrosos y a prevenir atmósferas con bajo contenido de oxígeno o riesgo de explosión, siempre siguiendo los protocolos de seguridad establecidos.

¿Cuánto puede costar un producto como este?

En este caso nos encontramos ante un ventilador "Easy 2000" de la compañía Leader. Este es un ventilador de gran caudal diseñado para ventilación táctico-operativa en incendios con una serie de características técnicas únicas. Sin embargo, no existe un precio oficial publicado directamente en las páginas del fabricante o distribuidor.

Este tipo de equipo se venden bajo presupuesto a medida o por licitación, dado que son equipos profesionales para servicios de emergencia, siempre mediante contacto previo. Si bien no hay precios oficiales de este modelo específico, es habitual que los precios para este tipo de equipamiento se sitúen en el rango de varios miles de euros por unidad.

Depende bastante de la configuración del equipo, pero estos ventiladores pueden tener un precio de entre 5.000 € y 15.000 €, o incluso más. Lo que es seguro, es que este equipamiento se mueve en ese rango descrito, costando varios miles de euros.