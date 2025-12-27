La AEMET aclara si nevará en Toledo este fin de semana, en la Navidad más fría en 15 años

Los vecinos de Toledo se están enfrentando a una Navidad de temperaturas muy bajas. Posiblemente, sea uno de los años que más fríos van a terminar en la provincia y eso hace que muchos se pregunten si este fin de semana habrá nevadas. Lo cierto es que la AEMET ya ha compartido su predicción y ha respondido a esta incógnita.

¿Habrá nevadas este fin de semana en Toledo, según la AEMET?

Según la predicción de la AEMET, el tiempo este fin de semana en Toledo será muy irregular. La ciudad va a despedir el año entre bajas temperaturas y precipitaciones abundantes.

Hoy sábado será uno de los días más fríos del invierno en Toledo. Los vecinos notarán un fuerte descenso de la temperatura que les pondrá en aviso, con mínimas de -1 grado y máximas de 12,. Eso sí, la lluvia dará un descanso hoy, con probabilidad de precipitaciones del 0%, lo que deja claro que en el inicio del fin de semana no habrá nevadas en la ciudad.

Aunque la nieve, en un primer momento, no va a aparecer, habrá que prestar especial atención con el viento. Según la AEMET, se pueden alcanzar rachas de viento de hasta 20 km/h, así que hay que tener mucho cuidado para que no ocurran accidentes.

El domingo será el día de peor tiempo del fin de semana. La lluvia estará de regreso en Toledo con probabilidades de precipitaciones entre el 80 y el 90% durante todo el día. Además, por la tarde pueden aparecer rayos y truenos que estremezcan a los vecinos de la zona, así que es el día perfecto para quedarse en casa.

¿Habrá nevadas este fin de semana en Toledo? Esta es la predicción de la AEMET con aviso naranja / Leyendas de Toledo

En este último día de la semana, se espera que la cota de nieve en la provincia alcance los 1.400 metros. La nota positiva es que las temperaturas serán más agradables, con mínimas de 6 grados y máximas de 10. El viento seguirá soplando con fuerza y las ráfagas volverán a alcanzar los 20 km/h.

¿Cuándo va a mejorar el tiempo en Toledo según la AEMET?

Con el inicio de la última semana del año en Toledo, la lluvia dará un descanso a los vecinos, pero las temperaturas bajas se resisten a irse en esta Navidad, según la AEMET.

El lunes los cielos se mantendrán nublados durante todo el día, pero libres de lluvia, a excepción de un par de gotas que pueden caer durante la madrugada. Las temperaturas serán muy similares alas del fin de semana, con 4 grados de mínima y 12 de máxima.

Durante el martes, el sol volverá a aparecer para los vecinos de Toledo, según la AEMET. También es cierto que el cielo seguirá con nubes y es probable que caiga algún chubasco aislado. Aquí comenzarán a descender las temperaturas, alcanzando los 2 grados de mínima.

Para el día de Nochevieja en Toledo, el cielo se mantendrán igual, pero las temperaturas seguirán bajando, un grado de mínima. Un frío que será peor todavía en el día de Año Nuevo, con -1 grado de mínima.