Toledo tendrá una segunda estación de tren: ubicación, fechas y qué pasará con Santa Barbará

Llega la confirmación de una de las noticias más esperadas para los vecinos de Toledo. El ministro de Transportes, Óscar Puente, anunció que la ciudad tendrá una segunda estación de tren, sin quitarle a Santa Barbará su actividad habitual. Es una medida que permitirá a la localidad seguir creciendo como un referente del turismo.

Toledo tendrá una segunda estación de tren

Según ha explicado Óscar Puente, ministro de Transportes, esta segunda estación de tren en Toledo se va a construir para que la infraestructura facilite la inclusión de la ciudad en la línea de alta velocidad que unirá Madrid y Lisboa. Esto es gracias a un "principio de acuerdo" al que ha llegado el ministerio con el Gobierno de Castilla-La Mancha.

Una de las grandes sorpresas de esta nueva estación es su ubicación. El gobierno regional expresó su deseo de que esta segunda estación de tren estuviera cerca del centro comercial Luz del Tajo. Según ha explicado Puente, estará "más próxima" al Casco Histórico, salvando el Tajo por una zona distinta a la que planeaba en un primer momento el Ministerio, junto al Puente de Azarquiel.

¿El abono transporte único que ha anunciado Pedro Sánchez cubre el viaje en tren Toledo - Madrid? / Ayuntamiento de Toledo

Ha sido en una entrevista con el Periódico de Extremadura en la que el ministro ha explicado todos los detalles. En cuanto a las fechas, no sé sabe con exactitud cuando entrará en funcionamiento, pero sí ha podido confirmar que la línea entre Madrid y Extremadura funcionará antes de que se construya este enclave.

¿Qué va a ocurrir con la actual estación de Santa Barbará en Toledo?

Para el Ayuntamiento de Toledo, era importante que la actual estación de tren en Santa Barbará mantuviera su actividad. El ministro de Transportes Óscar Puente ha explicado que será así y estará disponible "para determinado tipo de servicio". Con estas palabras, todo hace indicar que estará para el servicio de tren AVANT a Madrid.

Otra duda que había en relación a la segunda estación de tren de Toledo era la forma de su infraestructura. Finalmente, "no será pasante", sino que será una estación como tal, pero en una ubicación "más próxima al Casco y con el paso por encima del Tajo por una zona distinta".

Para Óscar Puente, hay procesos que son "lentos" y que hay que respetar para que tengan un buen resultado. "Hay una primera fase que es la de los estudios, permisos, sobre todo de carácter ambiental, que consume demasiado tiempo. Pero otra espina clavada es el material rodante ferroviario. Necesitamos muchos más trenes y trenes mejores de los que tenemos" explica en su entrevista sobre los problemas que están teniendo en el sector ferroviario.