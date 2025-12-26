Los divorcios se disparan en Castilla-La Mancha con Toledo en primera posición

Desde que la ley del Divorcio entrara en vigor allá por 1981, los divorcios en el panorama nacional no han cesado. Ese primer año hubo un total de 6.880 separaciones y al año siguiente, en 1982, la cifra se disparó a los 17.879 casos.

Y en el pasado año, 2024, hubo un total de 82.991 casos, lo que supone un aumento del 8,2 % con respecto a 2023, tras varios años de descensos de los casos.

Estas son las comunidades con más y menos divorcios

Dentro de las 17 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas que componen España, Andalucía se lleva la palma siendo la que más divorcios sufrió en 2024, con 14.579 casos. Donde más felices fueron las parejas fue en Melilla, con solo 117 divorcios (eso sí, con solo 86.000 habitantes).

En el caso de Castilla-La Mancha, en 2024 hubo un total de 3.479 divorcios, lo que le coloca como la séptima comunidad donde más. Y si lo separamos por ciudades, así quedaría el ránking:

Toledo, 1.183 casos

Ciudad Real, 758

Albacete, 697

Guadalajara, 548

Cuenca, 292

De los 82.991 casos de divorcio en 2024, el 13,8% lo fueron ante notario. La custodia compartida fue otorgada en el 49,7 % de los casos de divorcio de parejas con hijos, 1,3 puntos más que el año anterior.

Por tipo de resolución, 52.371 casos se resolvieron por sentencia, 21.580 por decreto y 12.644 por escritura pública.

Por tipo de proceso, se produjeron 82.991 divorcios y 3.604 separaciones. Los divorcios representaron el 95,8 % del total y las separaciones el 4,2 %. El número de divorcios aumentó un 8,2 % respecto al año anterior y el de separaciones un 6,6 %.

En 2024 hubo 2.121 divorcios entre personas del mismo sexo (el 2,6 % del total). De ellos, 1.038 fueron de hombres y 1.083 de mujeres. Además, hubo 85 separaciones (2,4 % del total). La edad media de los divorciados en 2024 fue de 49 años en hombres y 46,6 en mujeres. En el 80,0 % de los divorcios de diferente sexo ambos cónyuges eran de nacionalidad española. En el 12,1 % uno tenía nacionalidad extranjera y en el 7,9 % ambos eran extranjeros.

El 46,0 % de los matrimonios correspondientes a las resoluciones de divorcio no tenían hijos (menores o mayores dependientes económicamente).

El 42,6 % tenían solo hijos menores de edad, el 3,9 % solo hijos mayores de edad dependientes económicamente y el 7,5 % hijos menores de edad y mayores dependientes económicamente. El 23,3 % tenía un solo hijo (menor o mayor dependiente económicamente).