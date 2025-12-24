¿Dejas las compras para última hora? Estos son los horarios de los supermercados de Toledo durante Navidad

La Navidad es, sin duda, uno de los momentos del año en el que más acudimos a los diferentes supermercados. Tanto siendo anfitriones como invitados, hay que acudir a por comida, bebida o algún detalle para las típicas cenas y comida de Nochebuena, Nochevieja o Navidad. También es habitual que con tantos días de fiesta, cambien el horario que conocemos, así que esto es todo lo que tienes que saber para las compras de última hora en Toledo.

Los horarios de los supermercados de Toledo durante la Navidad

En Toledo hay una gran variedad de supermercados y hay que conocer los horarios que van a tener durante la Navidad, así poder organizarnos las compras y saber a los que tenemos que acudir a última hora. Ya sea en busca de algún turrón o mazapanes, son tiendas con un amplio catálogo donde seguro vamos a encontrar lo que estamos buscando.

Si tu opción para las comidas y cenas de Navidad es Mercadona, tienes que saber que va a haber cambios en comparación con otros años. El miércoles 24 y el miércoles 31, el día de Nochebuena y de Nochevieja respectivamente, los establecimientos tendrán un horario de entre las 9:00 a las 19:00, perfecto si tienes alguna compra de última hora. Por otro lado, el día 25 de Navidad y el día 1 de enero de 2026, con el Año Nuevo, estarán cerrados en toda España.

El horario de los supermercados en Toledo como el Lidl durante esta Navidad será muy similar al de Mercadona. También estarán abiertos hasta las 19:00 de la tarde el día de Nochebuena y el de Nochevieja. Los días 25 de diciembre, 1 de enero y 6 de enero permanecerán completamente cerrados.

Consulta los horarios de los supermercados antes de salir y hacer compras de última hora / ARCHIVO

Con el supermercado Ahorramás, tienes que saber que los días de Nochebuena y Nochevieja van a cerrar sus puertas alrededor de las 15:00 horas, cerrando los festivos del 25, 1 y 6 de enero. En su página web tiene un apartado de excepciones de festivos en el que detallan que tanto el 28 de diciembre como el 4 de enero estarán abiertos de 9:00 a 15:00.

El horario de los supermercados Aldi y Día es muy similar al de Ahorramás, con una apertura solo de mañana, hasta las 15:00 horas. Cerrarán durante todo el día en Navidad y Año Nuevo.

El horario de otros comercios de Toledo durante la Navidad

Ya sabemos que los supermercados cambian sus horarios durante la Navidad, pero hay otros comercios que hay que tener en cuenta y que pueden servirnos igual para planes o compras de última hora. En Toledo puedes encontrar muchos de estos puntos interesantes.

El centro comercial de Toledo Luz del Tajo abrirá sus puertas esta Navidad y podrás disfrutarlo. Eso sí, debes tener en cuenta que el día 25 de diciembre solo estarán abiertas las zonas de ocio y restauración. Además, el día 28 de diciembre abrimos todas nuestras tiendas, así puedes aprovechar y hacer tus compras navideñas.