EN EL 2025
Toledo sigue aumentando su número de habitantes con 88.356 vecinos: estos son sus barrios poblados
Esta cifra supone un crecimiento de 1.616 residentes con respecto al año anterior, con un incremento notable en distintos barrios de la ciudad
La Junta de Gobierno Local de Toledo ha aprobado en su sesión extraordinaria celebrada la semana pasada el padrón municipal de habitantes que asciende a 88.356 habitantes en 2025, lo que supone un incremento de 1.616 personas con respecto al año 2024.
De esta forma, prácticamente todos los barrios de la capital ven aumentado su número de habitantes, entre los que destaca el Casco Histórico con 265 residentes más; Santa Bárbara con 486 habitantes más y Santa María de Benquerencia con un incremento de 553 vecinos.
Un aumento general en el número de habitantes de Toledo
Las tres zonas de Toledo, Casco Histórico, Santa Barbará y Santa María de Benquerencia, aglutinan el 80 por ciento del aumento del padrón por barrios, seguidos de Azucaica, que ve aumentada su población en 222 vecinos; al igual que Valparaíso, La Legua y Cigarrales de Vistahermosa con otros 222 residentes más.
Otros barrios de la capital que suben en el número de habitantes, pero en menor medida, son el de los Cigarrales - Cerro de los Palos con un aumento de 44 personas; 42 vecinos también se suman al barrio de las Tres Culturas; mientras que Vega Baja, San Pedro el Verde y Circo Romano lo hacen en 33 residentes más.
También sube en 19 habitantes el barrio de Santa Teresa - avenida de la Reconquista; 18 en Antequeruela-Covachuelas; 16 en Santón-avenida de Europa y 4 en la zona industrial de Santa María de Benquerencia.
Algunos barrios pierden residentes
Por el contrario, pierden población cuatro barrios de la ciudad. El descenso más notable lo experimenta Palomarejos con una caída de 167 habitantes, seguido de Buenavista con 136 vecinos menos. También se reduce el número de habitantes (3) en la Bastida, San Bernardo, Montesión y Olivar Pozo y, finalmente, 2 habitantes menos en San Martín.
Aprobadas las bases del 'Princesa Galiana 2025'
Por otro lado, la Junta de Gobierno Local extraordinaria aprobó en el área de gobierno de Servicios Sociales, Educación y Familia, las normas reguladoras y la convocatoria de los Premios XXII Concurso de Narrativa Femenina 'Princesa Galiana 2025'.
En esta nueva edición, el Ayuntamiento de Toledo ha introducido una modificación esencial en el planteamiento del certamen, con el objetivo de reforzar el sentido fundacional del premio y corregir la desalineación detectada en los resultados de las últimas convocatorias.
Un proyecto cultural a medio y largo plazo
Con esta revisión, se pretende impulsar el galardón hacia una concepción basada en los principios de "premio de prestigio" y "precio de prestigio", entendidos como herramientas de legitimación cultural y de sostenibilidad del proyecto.
En este sentido, el Premio 'Princesa Galiana' se consolida no como una simple convocatoria literaria, sino como un proyecto cultural a medio y largo plazo, que debe ocupar el lugar que le corresponde dentro del panorama literario.
Asimismo, se ha considerado necesario asignar un valor económico adecuado a la obra premiada, con el fin de proteger el valor cultural del libro y evitar su banalización, teniendo en cuenta que la literatura no solo cumple una función de entretenimiento, sino que transmite conocimiento, pensamiento crítico, memoria y creación artística.
Modalidades y premios
Estas modificaciones responden, además, a la voluntad de diseñar el premio de forma coherente con la cadena de valor del libro, favoreciendo un modelo sostenible y culturalmente significativo. En cuanto a las modalidades, los premios que serán objeto de concesión en esta edición son:
- Primer Premio. Consistirá en la entrega de un diploma conmemorativo y la publicación para su venta de la novela ganadora. A tal efecto, el Ayuntamiento de Toledo formalizará el correspondiente contrato de edición.
- Accésit Mujer Novel. Este premio consistirá en la entrega de un diploma conmemorativo.
